Лавров высказался о нападках на русскоязычных в Казахстане

Вадим Карасев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал рост числа проявлений ксенофобии по отношению к русскоязычному населению в Казахстане с воздействием внешних сил, рассчитывающих таким образом посеять раздор между двумя странами. Об этом он написал в своей статье "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", вышедшей в "Российской газете".

Лавров отметил, что на протяжении всей новейшей истории Россия и Казахстан демонстрировали заметные успехи в консолидации общества и упрочении межнациональной гармонии.

К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией.

Глава МИД РФ подчеркнул, что уровень отношений Москвы и Нур-Султана позволяет оперативно реагировать на каждый "тревожный" случай посредством прямых каналов связи, установленных между органами правопорядка и юстиции двух стран, а также администрациями президентов и министерствами иностранных дел. Кроме того, слаженно работают в этом направлении неправительственные организации, экспертное и журналистское сообщество двух стран, отмечает Лавров.

"Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом", - добавил министр.

Как писал Ruposters, ранее премьер-министр Михаил Мишустин в шутку предложил Казахстану называть Россию "братским соседом".