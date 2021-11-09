Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лавров высказался о нападках на русскоязычных в Казахстане

Лавров высказался о нападках на русскоязычных в Казахстане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал рост числа проявлений ксенофобии по отношению к русскоязычному населению в Казахстане с воздействием внешних сил, рассчитывающих таким образом посеять раздор между двумя странами. Об этом он написал в своей статье "Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", вышедшей в "Российской газете".

Лавров отметил, что на протяжении всей новейшей истории Россия и Казахстан демонстрировали заметные успехи в консолидации общества и упрочении межнациональной гармонии.

К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией.

Глава МИД РФ подчеркнул, что уровень отношений Москвы и Нур-Султана позволяет оперативно реагировать на каждый "тревожный" случай посредством прямых каналов связи, установленных между органами правопорядка и юстиции двух стран, а также администрациями президентов и министерствами иностранных дел. Кроме того, слаженно работают в этом направлении неправительственные организации, экспертное и журналистское сообщество двух стран, отмечает Лавров.

"Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом", - добавил министр.

Как писал Ruposters, ранее премьер-министр Михаил Мишустин в шутку предложил Казахстану называть Россию "братским соседом".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В «Артеке» стартовала смена, направленная на развитие лидерского потенциала школьников
В «Артеке» стартовала смена, направленная на развитие лидерского
В школы Приморья по нацпроекту «Образование» поступили почти 3 тысячи ноутбуков
В школы Приморья по нацпроекту «Образование» поступили почти 3 тысячи
Молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может принять участие в программе «Пушкинская карта»
Молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может принять участие в программе
31% школьников регулярно встречаются с кибербуллингом
31% школьников регулярно встречаются с кибербуллингом
Камчатские педагоги познакомились с опытом организации системы казачьего образования
Камчатские педагоги познакомились с опытом организации системы
В Бурятии оснащены 30 центров «Точка роста»
В Бурятии оснащены 30 центров «Точка роста»
Знаменитые сцены из фильмов, которые превратились в мемы
Знаменитые сцены из фильмов, которые превратились в мемы
В Robinhood сообщили об утечке данных клиентов
В Robinhood сообщили об утечке данных клиентов
Amazon разрешит оплачивать покупки через Venmo
Amazon разрешит оплачивать покупки через Venmo
Опрос: российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам вирусов-вымогателей
Опрос: российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам
Глава Discord намекнул на интеграцию с Ethereum
Глава Discord намекнул на интеграцию с Ethereum
Mastercard запустит биткоин-карты на азиатских рынках
Mastercard запустит биткоин-карты на азиатских рынках

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица

Еще по теме

Лавров поздравил коллегу из Казахстана с 20-й годовщиной подписания декларации о дружбе
Сергей Лавров озвучил условия сотрудничества России и США
Лавров: РФ остается главным партнером стран Центральной Азии в военной сфере
Лавров рассказал о российской промзоне в Египте