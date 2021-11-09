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Лунный день сегодня 9 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 9 ноября 2021 года

С подсказками астрологов каждый день можно сделать успешным и удачным. Пришло время узнать, как добиться желаемого 9 ноября и полностью синхронизироваться с энергией Луны.


Сегодня нам придется мириться с нестабильностью и агрессией. Чтобы смягчить влияние Луны, советуем не затевать новых дел и не принимать судьбоносных решений. Это сложный день, который проверит людей на прочность. Пользуйтесь источниками силы, чтобы не падать духом.

Фаза Луны: начинается 5 лунный день. Сегодня растущая Луна пребывает второй день в знаке Козерога. Это говорит о напряженности, поэтому любая ваша негативная реакция может стать спусковым крючком, превратив спокойную обстановку в конфликт. Сегодня опасно поддаваться импульсам, кого-то провоцировать.

Магнитные бури 9 ноября: магнитосфера спокойна, в ближайшие дни магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


физические упражнения;
озлобленность и обиды;
дисциплинированность;
пунктуальность;
завершение важных дел.

Что отпугнет успех в этот день


чрезмерная открытость;
творчество;
дорогостоящие покупки.

Домашние дела по лунному календарю

Энергии сегодня будет немного, поэтому можно заняться домашними делами, но крайне осторожно. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не советуют тратить свои силы на что-то сложное или ненавистное. Но если желания и необходимости устраивать генеральную уборку нет, можно с чистой совестью посвятить вечер релаксации. При желании можно побаловать себя чем-то вкусным, приготовить что-то необычное из еды. Не рекомендуется браться за ремонт вещей и электроники.

Что надеть в этот вторник

Козерог не очень любит быть в центре внимания, предпочитая оставаться в тени, но одеваться со вкусом. Астрологи рекомендуют сегодня остановить свой выбор на одежде молочного, черного, серого или коричневого цвета. Полезным будет наличие умеренного числа аксессуаров.


Камень-талисман дня — алмаз. Украшения с этим камнем помогут настроиться на лучшее, укрепить внутренний стержень и установить защиту от токсичных людей. В сочетании с серебром или платиной алмаз будет еще сильнее.

Любовь и отношения 9 ноября

Харизма и обаяние сегодня будут практически бесполезными, поскольку люди начнут фокусироваться на работе и делах, а мысли их уйдут в материальное русло. Привлечь внимание окружающих помогут успехи, а не красивое лицо или хорошее чувство юмора. Использовать это время, чтобы завести новые знакомства, не стоит.


С другой стороны, знакомства более чем возможны. В вас могут влюбиться, да и вы сами можете потерять голову. Ничего страшного в этом нет, но лучше пока не признаваться в чувствах открыто. Это может спугнуть человека навсегда. Держитесь подальше от агрессивных и озлобленных личностей.

Финансы и работа в 5 лунный день

Желающим основательно взяться за дела лучше заняться чем-то очень простым. Сосредоточиться на творческих сферах сегодня не получится. Луна поспособствует успеху в задачах, которые требуют дисциплины и усидчивости. Также астрологи советуют пользоваться финансовыми талисманами.

Покупки и расходы 9 ноября удачны, если только не продиктованы влиянием со стороны и были спланированы заранее. Покупать что-то из-за бренда, мимолетного совета или моды нежелательно: здравый смысл важнее всего. Астрологи рекомендуют отложить новые дела и посвятить время завершению начатого.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Эмоциональности, которой наделял нас лунный Стрелец, больше нет. Сегодня слишком яркие и сильные чувства и эмоции будут не к месту. Поэтому эксперты советуют проявлять спокойствие. Очень хорошо, если получится найти время на физические упражнения и спорт. Это укрепит вашу уверенность в себе.

Ждать от окружающих людей добра и позитива не стоит. Многие будут напряженными и не готовыми идти на уступки и жертвы ради других. Это нормально на Луне в Козероге, поэтому ни в коем случае не таите на них обид. Будьте спокойнее и не выясняйте отношений. Это будет отвлекать вас от работы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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