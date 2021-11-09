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Майнинговая компания Iris Energy установила хардкап для IPO свыше $223 млн

Майнинговая компания Iris Energy установила хардкап для IPO свыше $223 млн


Австралийская майнинговая компания Iris Energy планирует привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) приблизительно до $223,3 млн, следует из обновленной заявки в SEC.


В поданной ранее форме Iris Energy указала ожидаемый объем IPO в $100 млн.


Согласно уточненному проспекту, компания предложит 8 269 231 обыкновенную акцию, ожидая цену размещения от $25 до $27 за штуку.


В Iris Energy рассчитывают, что торги бумагами под тикером IREN стартуют на Nasdaq до конца 2021 года.


Андеррайтерами для IPO компании выступают JP Morgan, Canaccord Genuity и Citigroup. Фирма предложила им опцион на покупку дополнительных 1 240 384 акций по цене размещения.


Привлеченные в ходе IPO средства компания направит на расширение бизнеса, включая финансирование строительства и развитие дата-центров, а также покупку оборудования для добычи биткоина.


В компании планируют к сентябрю 2023 года довести свой хешрейт до 15,2 EH/s, благодаря долгосрочному соглашению с Bitmain о поставках майнеров.


Фирма владеет майнинговый центром в канадской провинции Британская Колумбия с января 2020 года. На 98% предприятие использует экологичную гидроэлектроэнергию. По состоянию на 1 октября 2021 года оно имело мощность 30 МВт и генерировало хешрейт около 0,7 EH/s. 


Дата центр в Канаде стал первым зарубежным предприятием Iris Energy, которая занимается майнингом с 2019 года. Компания планирует расширять работу в регионах с дешевой зеленой электроэнергией и имеет договоренности о покупке ряда площадок в Британской Колумбии, Техасе (США) и Азиатско-Тихоокеанском регионе.


За третий квартал 2021 года скорректированная прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации управляющей Iris Energy составила $6 млн против показателя аналогичного периода прошлого года в $0,02 млн.


Фирма продала все добытые биткоины и на конец сентября не имела криптовалютных резервов.


Напомним, в августе до решения о проведении IPO компания подавала в SEC заявку на прямой листинг на Nasdaq.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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