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Максим Галкин поделился секретом своей молодости

Максим Галкин поделился секретом своей молодости
Артист Максим Галкин разработал целую схему по уходу за лицом. Мужу певицы Аллы Пугачевой, телеведущему и шоумену в июне этого года исполнилось 45 лет. Близкие и поклонники звезды часто отмечают, что выглядит он для своего возраста молодо и свежо. В микроблоге Максим Галкин решил поделиться секретами своей мужской красоты и неувядающего внешнего вида. «За столько лет артистической и телевизионной деятельности я уже выработал свою схему поддержания внутреннего и внешнего тонуса. Делюсь. Хороший сон — залог здоровья. Стараюсь спать не менее 6-7 часов в сутки. Не пренебрегать правильным уходом за лицом. Мне достаточно умыться и нанести увлажняющий крем», — написал Максим Галкин.
Максим Галкин Телеведущий добавил, что сохранять хороший внешний вид ему помогает общение с женой и детьми, во время которого он получает позитивные эмоции. «Время с семьей — лучший заряд бодрости и сил для покорения любых высот. Рекомендую!» — заключил Максим Галкин. Напомним, Максим Галкин часто делится в микроблоге видео с участием детей-близнецов Гарри и Лизы. Наблюдать за тем, как растут и меняются наследники звездной пары, интересно всем поклонникам именитого семейства.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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