Mastercard запустит биткоин-карты на азиатских рынках
Mastercard запустит дебетовые, кредитные и предоплаченные платежные карты с привязкой к биткоину в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они позволят бизнесу и потребителям оплачивать покупки криптовалютой.
Партнерами инициативы Mastercard Crypto Card выступают гонконгский стартап Aber Group, криптовалютные биржи CoinJar и Bitkub из Австралии и Таиланда соответственно.
Программа предполагает снижение барьеров для входа, оптимизацию процесса адаптации и предоставление доступа к экспертам в области финтеха.
Предложение подразумевают мгновенную конвертацию цифровых активов в фиат в момент оплаты.
«По мере роста интереса и внимания к криптовалютам сценарии использования выходят за рамки спекуляций. Мы предоставим больший выбор и возможности для оплаты», — заявил Рама Шридхар, исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым партнерствам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, в июле Mastercard расширила программу карт для криптовалютных компаний, чтобы упростить конвертацию цифровых активов в фиат.
Проведенный весной опрос платежной системы показал, что четверо из десяти ее клиентов планируют использовать цифровые валюты в 2022 году.