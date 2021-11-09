Mastercard запустит биткоин-карты на азиатских рынках

Mastercard запустит дебетовые, кредитные и предоплаченные платежные карты с привязкой к биткоину в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они позволят бизнесу и потребителям оплачивать покупки криптовалютой.

Партнерами инициативы Mastercard Crypto Card выступают гонконгский стартап Aber Group, криптовалютные биржи CoinJar и Bitkub из Австралии и Таиланда соответственно.

Программа предполагает снижение барьеров для входа, оптимизацию процесса адаптации и предоставление доступа к экспертам в области финтеха.

Предложение подразумевают мгновенную конвертацию цифровых активов в фиат в момент оплаты.

«По мере роста интереса и внимания к криптовалютам сценарии использования выходят за рамки спекуляций. Мы предоставим больший выбор и возможности для оплаты», — заявил Рама Шридхар, исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым партнерствам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в июле Mastercard расширила программу карт для криптовалютных компаний, чтобы упростить конвертацию цифровых активов в фиат.

Проведенный весной опрос платежной системы показал, что четверо из десяти ее клиентов планируют использовать цифровые валюты в 2022 году.



