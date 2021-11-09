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Mastercard запустит биткоин-карты на азиатских рынках

Mastercard запустит биткоин-карты на азиатских рынках


Mastercard запустит дебетовые, кредитные и предоплаченные платежные карты с привязкой к биткоину в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они позволят бизнесу и потребителям оплачивать покупки криптовалютой.


Партнерами инициативы Mastercard Crypto Card выступают гонконгский стартап Aber Group, криптовалютные биржи CoinJar и Bitkub из Австралии и Таиланда соответственно. 


Программа предполагает снижение барьеров для входа, оптимизацию процесса адаптации и предоставление доступа к экспертам в области финтеха.


Предложение подразумевают мгновенную конвертацию цифровых активов в фиат в момент оплаты.


«По мере роста интереса и внимания к криптовалютам сценарии использования выходят за рамки спекуляций. Мы предоставим больший выбор и возможности для оплаты», — заявил Рама Шридхар, исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым партнерствам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.


Напомним, в июле Mastercard расширила программу карт для криптовалютных компаний, чтобы упростить конвертацию цифровых активов в фиат.


Проведенный весной опрос платежной системы показал, что четверо из десяти ее клиентов планируют использовать цифровые валюты в 2022 году.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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