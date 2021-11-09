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МХАТ не собирается платить Ольге Бузовой

МХАТ не собирается платить Ольге Бузовой
Ведущая и певица Ольга Бузова требует заплатить ей полмиллиона. Артистка открыто заявляет, что МХАТ остался ей должен полмиллиона рублей за отмененные спектакли. Певица грозится идти в суд, но в театре отвечают, что не собираются ничего отдавать. Новый генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман прокомментировал скандал, который устроила Ольга Бузова. Ранее в социальных сетях она заявила, что не получила положенные 446 тысяч рублей за два спектакля. Она пыталась решить проблему мирно, но безрезультатно, поэтому она идет в суд. Кехман, впрочем, был удивлен подобным заявлениям, так как считает: нет работы — нет денег. «Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит, — сказал Кехман. — МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки», цитирует ТАСС.
Ольга Бузова Руководитель театра подтвердил, что с 35-летней ведущей было заключено два договора, но на исполнение будущих спектаклей. Они были отменены из-за плохой продажи билетов, а акт работ не подписан. «Поэтому формально театр ничего ей не должен», — поясняет Владимир Абрамович. Что на это ответит Ольга, пока непонятно. В ней взыграли эмоции, ведь певица всем сердцем полюбила театр и считает, что прекрасно справилась с ролью. Кроме того, она публикует отчеты, из которые следует: билеты на «Чудесного грузина» продавались хорошо, а зрителям постановка понравилась. Отметим, что Ольга должна была выйти на сцену МХАТа 2 ноября, а также в конце декабря. По ее словам, ради этих дат она отказалась от выгодных контрактов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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