Минпросвещения России уделяет особое внимание качеству профессионального образования

Качество среднего профессионального образования находится в фокусе внимания Министерства просвещения и потенциальных работодателей будущих специалистов. Об этом сообщил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин, информирует пресс-служба ведомства.

«Министерство проводит мотивирующий мониторинг, в ходе которого оценивается система образования в регионах, в том числе система СПО», – отметил Виктор Неумывакин.

Директор департамента также обратил внимание на то, что Минпросвещения совместно с представителями ведущих предприятий работает над актуализацией профессиональных стандартов в части их соответствия требованиям экономики и производственной сферы.

Виктор Неумывакин напомнил о таких факторах, способствующих повышению качества среднего профобразования, как современное оборудование, строительство новых колледжей, подготовка высококлассных преподавателей.

«Всё это мы делаем для того, чтобы люди, которые приходят на обучение в школы и колледжи, могли получить хорошее образование», – уточнил он.

Директор департамента подчеркнул также, что ключевой фигурой в этой деятельности были и остаются педагогические работники. Создаются возможности для повышения их квалификации и профессионального развития: в России 5 тысяч мастеров производственного обучения ежегодно повышают свою квалификацию, а для преподавателей колледжей проводится конкурс «Мастер года». Так, на завершившемся в октябре Всероссийском конкурсе «Мастер года» победителем стал преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Дмитрий Кадочников.