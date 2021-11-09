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Молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может принять участие в программе «Пушкинская карта»

Молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может принять участие в программе «Пушкинская карта»

С 1 сентября 2021 года действует программа «Пушкинская карта», благодаря которой российские граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут получить специальную выплату на посещение различных организаций культуры, включая музеи и театры, сообщает Минпросвещения России.

Программа «Пушкинская карта» направлена на социальную поддержку молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет и повышение доступности культурных мероприятий. В текущем году размер выплаты составляет 3 тысячи рублей, а с 2022 года он составит 5 тысяч рублей на календарный год.

Для участия в программе «Пушкинская карта» необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учётную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Получив «Пушкинскую карту» – виртуальную или пластиковую карту платёжной системы «Мир», участники программы смогут выбрать нужное мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет на него в приложении, на сайте или в кассе организации культуры.

Ранее заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова сообщила, что к программе «Пушкинская карта» присоединились все 85 регионов Российской Федерации.

Выплата в рамках программы «Пушкинская карта» предусмотрена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № 1521.

# Общество
По материалам: edu.ru

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