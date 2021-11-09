На "Госуслугах" появится биометрическая аутентификация

Вадим Карасев

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций собирается внедрить авторизацию по биометрическим данным на портале "Госуслуги", сообщил руководитель ведомства Максут Шадаев.

"Я надеюсь, что нам удастся уже скоро согласовать с коллегами, нашими регуляторами в сфере информационной безопасности, возможность использования, например, биометрической идентификации при авторизации на "Госуслугах" как второй фактор, который позволяет гарантировать большую безопасность наших учетных записей", — пояснил министр, выступая на сессии "Цифровая экономика" в рамках форума Cnews 2021.

По его словам, Минцифры собирается сделать "большой разворот по внедрению биометрии". Шадаев также выразил надежду, что министерству в ближайшее время удастся "снять последние разногласия" по запуску электронного паспорта и запустить квалифицированные подписи в приложении "Госключ", которые можно будет использовать вместо собственноручной подписи.

Ранее Шадаев анонсировал появление на портале госуслуг детских аккаунтов и запуск электронных паспортов в трех регионах РФ.