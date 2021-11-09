На грани жизни и смерти: какие звезды смогли выкарабкаться после серьезных болезней

Джейн Сеймур заболела обычным гриппом, а Эмилия Кларк чуть не умерла из-за аневризмов в мозгеВсе люди болеют, и знаменитости — не исключение. Но возвращение к нормальной жизни после некоторых заболеваний становится почти чудом. WomanHit.ru собрал для вас подборку известных людей, которые были на волосок от смерти.Убыл диагностирован рак кожи в 2013 году. Через год ему провели три операции на лице, и врачам удалось сохранить жизнь актеру. Несмотря на то что болезнь мужчина поборол, ему приходится постоянно поддерживать своего здоровья. В одном из интервью он порекомендовал поклонникам: «Пожалуйста, используйте солнцезащитный крем и регулярно проверяйтесь». Ведь теперь Хью не появляется на улице без слоя санскрина.заболела обычным гриппом, но начались осложнения. 36-летней женщине прописали антибиотики, но никто не подозревал, что у Джейн есть аллергия на пенициллин. Побочные действия были настолько сильными, что едва не свели актрису в могилу. Позднее Сеймур признавалась, что эта болезнь заставила ее пересмотреть взгляды на жизнь.несколько лет назад призналась, что больна аутоиммунным заболеванием — красной волчанкой. Из-за этого ей пришлось сделать трансплантацию почки, кстати, донором стала подруга певицы. Об этом писала звезда в своем Инстаграме: «Я узнала, что из-за моей волчанки мне надо делать трансплантацию почки. Я не могу описать, как я благодарна моему прекрасному другу Франции Раисе. Она пожертвовала мне свою почку. Я так тебя люблю». Из-за данного заболевания у девушки постоянно скачет вес, поэтому она часто становится мишенью для хейтеров. Но Селена Гомес стойко справляется с недугом, радует фанатов новыми проектами и хорошим настроением.переболел менингитом в далеком 1979 году. Многие были уверены, что артист не справится с заболеванием и умрет. В одном из интервью актер рассказал, что чувствовал, когда находился на волосок от смерти: «Я начал скользить вниз по длинному туннелю вдали от кровати, но внезапно вновь ощутил себя в своем теле. Позже доктора сказали мне, что я на время умер». На сегодняшний день, в свои 86 лет Дональд Сазерленд прекрасно выглядит и принимает активное участие в съемках.Более 10 летборолась с гепатитом С. По мнению актрисы, она могла заразиться от своего экс-супруга Томми Ли, так как они одной иглой набивали себе татуировки. Памела столкнулась со всеми ужасами болезни: у нее выпадали волосы, был низкий иммунитет, а болеть гриппом стало для звезды нормальным состоянием. Актриса признавалась, что чувствует себя отвратительно. Но не так давно знаменитость заявила, что излечилась от недуга. Она написала в своем блоге о надежде, что в скором времени лекарство от гепатита С станет более доступным, и каждый сможет вылечиться.едва не лишилась жизни из-за двух аневризмов в головном мозге. Во время съемок первого сезона культового сериала «Игра престолов» актриса начала себя странно чувствовать. Когда Эмилия обратилась к врачу, ее состояние было уже критическим, и пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. После операции звезда узнала, что с таким диагнозом треть пациентов умирает сразу же. Самым страшным для девушки стало, что у нее началась афазия — расстройство речи. Если бы она не прошла, об актерской карьере пришлось бы забыть. В интервью актриса признавалась: «В худшие моменты я хотела все закончить. Я просила медперсонал позволить мне умереть. Моя работа — все мечты о том, какой будет моя жизнь, — была сосредоточена на языке, на общении. Без этого я чувствовала себя потерянной». С таким же диагнозом Кларк попала в больницу через два года, и врачам опять пришлось делать операцию. Знаменитости очень тяжело давалась реабилитация. Но ей удалось полностью восстановиться, продолжить жить обычной жизнью и сниматься в кино.