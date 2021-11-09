Набиуллина: цифровой рубль станет полноценной заменой криптовалют для россиян

Криптовалюты и стейблкоины угрожают финансовой стабильности государства, однако CBDC способны противостоять этому риску. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на конференции Института развивающихся экономик Банка Финляндии.

По ее словам, цифровой рубль сможет отвечать всем требованиям граждан, заинтересованных в криптовалютах.

"CBDC предоставляют дешевые платежные решения с защитой персональных данных и в долгосрочной перспективе ускорят трансграничные транзакции", – сообщила Набиуллина.

Глава регулятора уточнила, что требования безопасности по борьбе с отмыванием денег не позволяют применять анонимность при создании цифрового рубля. Поэтому новый актив будет привязан к личности своего владельца.

"Нами будет создана система на основе учетных записей. При этом валюта в пользовательских кошельках может быть распознана, поскольку будет состоять из отдельных различимых единиц – токенов. Это будет способствовать появлению новых функций, связанных с отслеживанием денежных потоков или программируемостью использования", – рассказала она.

Например, текущий владелец цифрового рубля сможет потратить актив только на конкретный вид товара, а правительство – использовать такой подход для целевых социальных трансфертов.

Банк России склоняется к созданию беспроцентного дизайна цифрового рубля, то есть владельцы CBDC не будут получать вознаграждение за хранение актива на счету.

"Экономический дизайн CBDC должен подчеркивать преимущества использования валюты в качестве средства обмена, но ограничивать в качестве средства сбережения", – отметила Эльвира Набиуллина.

Также регулятор изучает возможность обеспечения работы цифрового рубля в офлайн-режиме.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости доработать проект национальной цифровой валюты.

Напомним, Банк России и Минфин подтвердили планы по запуску цифрового рубля как третьей формы денег до 2030 года.

Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.

Запуск цифрового рубля потребует внесения изменений в ряд российских законов и кодексов. В частности планируется закрепить права центробанка по организации оборота актива и легализовать его как платежное средство.

В случае запуска цифрового рубля аналитики прогнозируют отток из банков 9 трлн рублей.