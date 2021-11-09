Наталья Водянова, Адриана Лима, Наоми Кэмпбелл и другие на открытии выставки Dior в Дохе

Вадим Карасев

На прошлой неделе множество знаменитостей из мира моды съехались в столицу Катара Доху, где их ждала довольно насыщенная культурная программа. В конце прошлой недели состоялась церемония вручения наград Fashion Trust Arabia, о которой мы уже рассказывали, ну а следом гостей ждали на открытии выставки Christian Dior: Designer Of Dreams. Светское событие посетили Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима с бойфрендом Андре Леммерсом, Мэй Маск и другие.





Наталья Водянова





Наоми Кэмпбелл





Андре Леммерс и Адриана ЛимаАдриана ЛимаМэй Маск

Для французского модного дома это первое столь крупное событие, которое проводится на Ближнем Востоке, так что по этому случаю в Доху прилетела и креативный директор бренда Мария Грация Кьюри. Выставка является наиболее полной ретроспективой истории Dior и впервые была показана в Париже в 2017 году. В Дохе экспозицию пополнили и наряды из личной коллекции 62-летней шейхи Мозы бинт Насер аль-Миснед, которая является поклонницей французского бренда.





Мария Грация Кьюри

Многие гости, конечно, предпочли наряды Dior, как, например Наталья Водянова, появившаяся в сером платье фасона new look, который и принес славу Кристиану Диору. Накануне вместе с детьми Невой и Виктором она еще успела посетить и выставку Вирджила Абло.





Наталья Водянова с детьми Невой и Виктором и Вирджилом Абло

А вот Наоми Кэмпбелл в этот вечер решила поддержать другого дизайнера — Пьерпаоло Пиччоли, который разработал специальную коллекцию в традициях ближневосточной моды. И поддержка ему явно не помешает — многие уже обрушились на Пиччоли с критикой за то, что, осудив анти-ЛГБТК закон в Италии, он тут же стал сотрудничать со страной, где ЛГБТК-сообщество и вовсе не может чувствовать себя в безопасности.





Наоми Кэмпбелл





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