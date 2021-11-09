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Не ждите от юбилейной трансляции Xbox игровых анонсов или новостей об играх

Не ждите от юбилейной трансляции Xbox игровых анонсов или новостей об играх


Сегодня компания Microsoft объявила точное время, когда начнется юбилейная трансляция Xbox. Ее старт назначен на 21:00 по московскому времени 15 ноября.

Руководитель отдела маркетинга Xbox Аарон Гринберг в Twitter отмечает, что не стоит ждать от данной трансляции новых игровых проектов или новостей о ранее представленных играх Xbox. Он заявил, что это «праздничная трансляция» к 20-летнему юбилею.


Отметим, что ранее игровой инсайдер Джез Корден заявил, что пропускать шоу не стоит, но при этом не смог поделиться подробностями о том, какие именно интересные моменты могут в нем ожидать игроков. Ходят слухи об анонсе новых игр по программе обратной совместимости.

Стоит напомнить, что Microsoft в мае прошлого года «раздула» ожидания перед трансляцией Xbox Inside, после чего Аарону Гринбергу пришлось извиняться. С тех пор руководитель отдела маркетинга старается не завышать ожидания игроков в преддверии трансляций Xbox.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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