Не ждите от юбилейной трансляции Xbox игровых анонсов или новостей об играх





Сегодня компания Microsoft объявила точное время, когда начнется юбилейная трансляция Xbox. Ее старт назначен на 21:00 по московскому времени 15 ноября.

Руководитель отдела маркетинга Xbox Аарон Гринберг в Twitter отмечает, что не стоит ждать от данной трансляции новых игровых проектов или новостей о ранее представленных играх Xbox. Он заявил, что это «праздничная трансляция» к 20-летнему юбилею.

Note this is a celebration stream the team has put together for our 20th Anniversary, so not designed as a news beat or for any game reveals. — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) November 8, 2021



Отметим, что ранее игровой инсайдер Джез Корден заявил, что пропускать шоу не стоит, но при этом не смог поделиться подробностями о том, какие именно интересные моменты могут в нем ожидать игроков. Ходят слухи об анонсе новых игр по программе обратной совместимости.

Стоит напомнить, что Microsoft в мае прошлого года «раздула» ожидания перед трансляцией Xbox Inside, после чего Аарону Гринбергу пришлось извиняться. С тех пор руководитель отдела маркетинга старается не завышать ожидания игроков в преддверии трансляций Xbox.