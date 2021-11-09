Neon Labs привлек $40 млн от Jump Capital и других инвесторов

Стартап Neon Labs, стоящий за разработкой виртуальной машины Ethereum (EVM) на Solana, привлек $40 млн в ходе частного токенсейла.

Раунд возглавила венчурная компания Jump Capital. В нем также участвовали Three Arrows Capital, Solana Capital, Rockaway Blockchain Fund, Ethereal Ventures, IDEO CoLab Ventures и другие.

Привлеченные средства направят на расширение команды, в частности наем разработчиков и специалистов в сфере маркетинга.

Neon EVM позволяет запускать в сети Solana децентрализованные приложения и смарт-контракты, написанные для Ethereum. CEO стартапа Марина Гурьева в комментарии The Block уточнила, что EVM работает в тестнете Solana и «скоро» будет запущена в основной сети.

https://forklog.com/solana-blokchejn-dlya-defi-ili-ocherednoj-ubijtsa-ethereum/

В октябре Solana Foundation открыла для валидаторов возможность запуска нод на серверном оборудовании.

Напомним, в начале ноября Solana Ventures, Lightspeed Venture Partners и FTX объявили о создании фонда в размере $100 млн для вложений в стартапы, разрабатывающие блокчейн-игры.



