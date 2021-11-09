Несколько видов пенсий хотят назначать в беззаявительном порядке

16:55 Автор: Кристина Стащенко

Минтруд разработал законопроект, им предлагается в беззаявительном порядке назначать страховую и социальную пенсию по потере кормильца несовершеннолетним, а также социальную пенсию детям, родители которых неизвестны.

Законопроект подготовлен в рамках цифровизации социальной сферы. Его цель — упростить и ускорить получение соцподдержки для граждан.

В соответствии с действующим законодательством, чтобы оформить страховую или социальную пенсию по потере кормильца, необходимо подать соответствующее заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Между тем, с 1 января 2022 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым страховая и социальная пенсия по инвалидности будет назначаться в беззаявительном порядке.

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Учитывая формирующуюся тенденцию — отказываться от заявительной формы, предполагая, что человек по умолчанию согласен получать пенсию, так как ему это выгодно, — законопроектом предлагается установить беззаявительный порядок назначения страховой и социальной пенсии по потере кормильца несовершеннолетним. Также предлагается автоматически назначать социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.

Чтобы реализовать инициативу, создадут единый федеральный информационный ресурс с данными, необходимыми для рассмотрения вопроса о праве на эти виды пенсий, следует из пояснительной записки. В нем будет содержаться, в том числе, информация о семейном положении физического лица, его детях и супруге.

Использовать данный регистр планируется с 1 января 2023 года. Переходный период, необходимый для наполнения данного ресурса информацией, установлен до 31 декабря 2025 года.

В соответствии с законом, право на страховую пенсию по потере кормильца получает человек, находившийся на иждивении умершего.

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Поскольку факт нахождения человека на чьем-то содержании может устанавливаться разными способами, в том числе в судебном порядке, механизм беззаявительного начисления пенсии возможен только в отношении несовершеннолетних (если они не объявлены полностью дееспособными). Иждивение детей доказательства не требует.

Страховые и социальные пенсии по потере кормильца несовершеннолетним назначают со дня смерти человека, на обеспечении которого они находились. Решение о назначении соответствующей пенсии выносится в течение максимум пяти дней со дня поступления сведений о смерти кормильца из федерального регистра в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Последний, в свою очередь, уведомляет несовершеннолетнего о назначении ему пенсии в трехдневный срок с момента принятия соответствующего решения.

Тем, кто имеет право одновременно на две пенсии по потери кормильца — социальной и страховой — в беззаявительном порядке назначат ту, размер который больше.

Кроме того, законопроект предусматривает назначение социальной пенсии несовершеннолетним, оба родителя которых неизвестны. Такие выплаты назначаются со дня составления записи акта ‎о рождении ребенка.

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Кроме того, законопроектом вносятся поправки, обеспечивающие беззаявительный перерасчет пенсий для различных категорий получателей. В частности, это касается размера надбавки к страховой пенсии по старости и инвалидности в связи с приобретением необходимого стажа работы в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях. Перерасчет будет производиться с первого числа месяца, следующего за тем, в котором приобретен необходимый стаж.

Это же правило будет действовать в отношении пенсионеров, которые получают надбавку к страховой пенсии по старости или инвалидности, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве.

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