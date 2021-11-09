Никита Пресняков рос капризным ребенком

Домработница рассказала, каким был в детстве певец Никита Пресняков. Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что старший сын актрисы Кристины Орбакайте Никита рос очень сложным ребенком. «Он порой капризничал, когда не хотел идти спать. Так я ему читала на ночь, он это очень любил», сказала Людмила Дороднова.Никита Пресняков Как отметила Дороднова, она и подумать не могла, что Никита Пресняков станет артистом. У него была тяга к архитектуре. Когда Пугачева была в браке с музыкантом Филиппом Киркоровым, то часто привозила мальчику игрушечные американские горки с гастролей. Он собирал их и порой нервничал, когда у него что-то не получалось, сообщает «Собеседник». Напомним, что Людмила Дороднова сотрудничала с семьей Аллы Пугачевой, помогая в воспитании ее внуков, до 2005 года. Позже она стала работать с Филиппом Киркоровым, который развелся с Примадонной, помогая ему по хозяйству.