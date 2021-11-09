Новосибирские школьники собрали энергосистему

На площадке Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) во время форсайт-сессии прошел энергоквест «Собери энергосистему». Он проводился для знакомства с профилем «Интеллектуальные энергетические системы» Национальной технологической олимпиады (НТИ). Сами соревнования проходят в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В мероприятии приняли участие более 350 школьников Новосибирской области с 8-го по 11-й класс. Ребята познакомились со стендом «Интеллектуальные энергетические системы», который используется в финале олимпиады НТИ.

«Это уникальный стенд, и в свободном доступе таких по России мало. Преимущество этого стенда в том, что он в форме игры позволяет понять, как устроена большая энергетика, и взглянуть на то, какая энергетика будет в будущем. В каждой лаборатории они отвечали на вопросы и получали элементы энергосистемы. Имея все элементы, участники пытались собрать энергетическую систему, распределяли между собой потребителей, подключали их», – рассказал Федор Поддубняк , старший преподаватель ФЭН, руководитель энергокласса НГТ.

Форсайт-сессия – это серия мероприятий, которые посвящены новому сезону Национальной технологической олимпиады. Благодаря ей можно узнать, как устроена олимпиада, по каким профилям она проводится, как в ней участвовать и что нужно знать для успешного выполнения заданий. Сессия прошла как очно, так и в онлайн-формате.

Напомним, что Национальная технологическая олимпиада организована совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ».