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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 ноября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 ноября 2021 года

Нумерологический прогноз на каждый день дает возможность каждому из нас достигать своих целей быстрее. Эксперты в этой области поделились своим мнением относительно того, каким будет этот вторник.


Больше всего в этот день недели будет везти ответственным и надежным людям. Это идеальный день для работы, ведения бизнеса, начала новых дел, но не совершения покупок. Если вдруг вам придется серьезно потратиться, пользуйтесь лучшими талисманами для экономии средств.

Число-покровитель 9 ноября 2021 года

Начнем с выяснения того, какое число будет у руля в этот день. Для этого проведем привычную процедуру подсчета: сложим все цифры даты и прибавим в конце порядковый номер дня недели — 2. 9+1+1+2+0+2+1+2=18; 1+8=9.

Девятка у руля, поэтому этот день нумерологи советуют посвятить завершению самых важных дел. Не стоит начинать ничего нового. Это идеальный день для работы, бизнеса и дел по дому, но при этом очень важно не забывать и про отдых. Большую часть дня можно посвятить делам, но вечером вам понадобится как следует отдохнуть. Не загоняйте себя, потому что Девятка не терпит усталости и излишеств. Нейтрализовать усталость можно будет спокойными развлечениями и любимыми делами. Если раньше у вас что-то не получалось, то сегодня вы сможете вернуть себе былой успех. Именно поэтому символом дня становится птица феникс.



События 9 ноября из прошлого

9 ноября 1900 года российская армия завершает оккупацию Маньчжурии. Завершение дел сегодня будет самым лучшим способом привлечь удачу.

9 ноября 1907 года Колония Трансвааль подарила британскому королю Эдуарду VII алмаз «Куллинан» — самый крупный из всех, найденных до того момента. Это идеальный день для преподнесения подарков. Люди с высокой вероятностью будут довольным вашим вниманием.

9 ноября 1923 года был подавлен Пивной путч в Мюнхене. Это день, когда агрессия не помогает решать важные вопросы. Пользуйтесь дипломатией. Девятка одобрит это.

9 ноября 1927 в Китае была обнаружена гигантская панда. Девятка позволит нам сегодня увидеть то, чего мы не видели ранее. Это число умеет удивлять.

9 ноября 1965 года из-за аварии в системе электроснабжения семь северо-восточных штатов США и провинция Онтарио в Канаде погружаются в ночь с 9 на 10 ноября в темноту. 9 ноября 1979 года американский компьютер системы воздушно-космической обороны ошибочно сообщил о советском ядерном нападении. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Сегодня могут происходить сбои в работе электроники. Будьте начеку.


Советы нумерологов на этот вторник

Сегодня можно заниматься самоанализом. Главное, чтобы это не переходило в самокопание. Не нужно себя винить в чем-то.

Девятка не любит крайностей. Опасайтесь как минимум трех вещей: переработок, безделья и рисков.

Сегодня нас могут начать волновать вопросы, которые ранее нам казались абсолютно не важными. Это нормально. 

В этот день полезно раскрывать тему партнерства. Можно работать бок о бок с другими людьми. Длительного уединения лучше избегать.

Старайтесь смотреть на жизнь через призму оптимизма. Очень важно помнить, что позитивный настрой позволяет быстрее переходить от анализа проблемы к ее решению.

Талисманы удачи на 9 ноября

Удача сопутствует сегодня умеренности, а не излишеству, поэтому лучшими минералами, сочетающимися с энергетикой Девятки, станут малахит, лунный камень, аметист, белый кварц. С ними вы точно не собьетесь с пути и сохраните нервы.

Очень большой пользой отметится сегодня такой талисман, как Хотэй. Это восточный символ удачи, общения, добра и открытости. Если у вас нет такой фигурки, то прекрасной альтернативой станет его изображение.

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По материалам: dailyhoro.ru

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