Объявлено время запуска Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в России





Компания Rockstar официально объявила на своем сайте поддержки, во сколько игра Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition будет доступна в разных регионах. Это касается, в том числе, и версии игры Grand Theft Auto: San Andreas, которая является частью сборника и будет в Game Pass сразу после релиза.

Сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выходит 11 ноября в 18:00 по московскому времени. Rockstar отмечает, что в это время он станет доступен на всех платформах, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.





Напомним, что уже сейчас можно предварительно загрузить Grand Theft Auto: San Andreas по подписке Xbox Game Pass.

