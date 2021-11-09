Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Объявлено время запуска Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в России

Объявлено время запуска Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в России


Компания Rockstar официально объявила на своем сайте поддержки, во сколько игра Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition будет доступна в разных регионах. Это касается, в том числе, и версии игры Grand Theft Auto: San Andreas, которая является частью сборника и будет в Game Pass сразу после релиза.

Сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выходит 11 ноября в 18:00 по московскому времени. Rockstar отмечает, что в это время он станет доступен на всех платформах, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.


Напомним, что уже сейчас можно предварительно загрузить Grand Theft Auto: San Andreas по подписке Xbox Game Pass.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лунный день сегодня 10 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 10 ноября 2021 года
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать премиум доступ к Crunchyroll
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать премиум доступ к
Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure уже доступна на Xbox за $9,99
Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure
Bethesda не планирует отдавать разработку новой Fallout другой студии
Bethesda не планирует отдавать разработку новой Fallout другой студии
Bethesda планирует разрабатывать однопользовательские игры – это «часть ее сущности»
Bethesda планирует разрабатывать однопользовательские игры – это
Приглашения на закрытое тестирование Elden Ring уже рассылают
Приглашения на закрытое тестирование Elden Ring уже рассылают
Объявлено время запуска Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в России
Объявлено время запуска Grand Theft Auto: The Trilogy — The
Лунное затмение 19 ноября 2021 года: что можно и чего нельзя делать в этот день, как оно повлияет не представителей различных знаков зодиака
Лунное затмение 19 ноября 2021 года: что можно и чего нельзя делать в
Наталья Водянова, Адриана Лима, Наоми Кэмпбелл и другие на открытии выставки Dior в Дохе
Наталья Водянова, Адриана Лима, Наоми Кэмпбелл и другие на открытии
Neon Labs привлек $40 млн от Jump Capital и других инвесторов
Neon Labs привлек $40 млн от Jump Capital и других инвесторов
Free TON переименовали в Everscale
Free TON переименовали в Everscale
Three Arrows Capital и Crypto.com Capital поддержали WOO Network в раунде на $30 млн
Three Arrows Capital и Crypto.com Capital поддержали WOO Network в

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Беспорядок притягивает бедность: как закрыть канал денежной утечки
Беспорядок притягивает бедность: как закрыть канал денежной утечки
Что лучше ДАФ или СКАНИЯ?
Что лучше ДАФ или СКАНИЯ?
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
"Члены просто огонь!": Панин показал, как отведал пенис в Испании
"Члены просто огонь!": Панин показал, как отведал пенис в

Еще по теме

Эти 19 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 9-12 ноября + релизы в Game Pass
Инсайдер: Ремастер Grand Theft Auto IV выйдет в 2023 году
Xbox тизерит нечто «оранжевое» с Game Pass на этой неделе
Глава Rockstar рад, что новая часть Grand Theft Auto не выходит в современной политической обстановке