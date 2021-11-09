Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью

Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью
Певица и ведущая Ольга Орлова дала совет, как нужно вести себя с мамами возлюбленных. Артистка посоветовала подписчицам налаживать добрые отношения с матерями своих супругов. Она уверена, что мир в этих отношениях зависит от самих невесток. Ольга Орлова уже давно стала примером для подражания для своих подписчиков. Зачастую они задают телеведущей вопросы, касающиеся личной жизни. Так, во время очередной беседы с поклонниками звезда рассказала, как выстроить идеальные отношения со свекровью. «Для меня свекровь — это мама, сотворившая сокровище, с которым я живу. Конфликты со свекровью бывают только у тех женщин, которые хотят с ней конкурировать, что-то доказывать, отстаивать. Не нужно! Она мама вашего любимого. Просто примите ее со всеми достоинствами и недостатками. Просто скажите ей спасибо за чудесного мужчину, которого она воспитала. Вы его выбрали», — поделилась артистка.
Ольга Орлова Сама Ольга имеет лишь единственный опыт отношений со свекровью — матерью бывшего супруга Александра Карманова. С бизнесменом они расстались еще в 2004 году, но все время продолжали вместе заниматься воспитанием сына. Сейчас Орлова считает Карманова своим надежным плечом, человеком, который всегда готов прийти на помощь. «Мы в хороших отношениях и всегда на связи. В моей жизни вообще нет ни одного человека, с которым бы мы расстались врагами», — рассказывала ранее певица. После расставания с Кармановым у Ольги было еще несколько громких романов, но все они заканчивались разрывами. В какой-то момент звезда даже потеряла веру в то, что встретит настоящую любовь. Сейчас Ольга состоит в новых отношениях с мужчиной по имени Валерий. Под венец 43-летняя певица не спешит, считая, что можно быть счастливой и без штампа в паспорте. Свой роман звезда не афиширует, поскольку не хочет делать личную жизнь достоянием общественности.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Никита Пресняков рос капризным ребенком
Никита Пресняков рос капризным ребенком
МХАТ не собирается платить Ольге Бузовой
МХАТ не собирается платить Ольге Бузовой
Ксения Собчак высказалась о рождении второго ребенка
Ксения Собчак высказалась о рождении второго ребенка
Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью
Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью
Филиппа Кирова с детьми не пустили в самолет
Филиппа Кирова с детьми не пустили в самолет
Ирина Слуцкая призналась, что осталась без пенсии
Ирина Слуцкая призналась, что осталась без пенсии
Не пропустите игру Unpacking по Game Pass, она получает массу положительных отзывов
Не пропустите игру Unpacking по Game Pass, она получает массу
Студия Arkane Lyon, которая принадлежит Xbox, получила нового руководителя
Студия Arkane Lyon, которая принадлежит Xbox, получила нового
Инсайдер: EA готовится объявить о возрождении любимой фанатами игровой серии
Инсайдер: EA готовится объявить о возрождении любимой фанатами
Jurassic World Evolution 2 получает оценки заметно выше первой части
Jurassic World Evolution 2 получает оценки заметно выше первой части
Самые главные звездопады 2022 года
Самые главные звездопады 2022 года
Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800
Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта

Еще по теме

Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами
39-летняя Ольга Орлова назвала условие, при котором она выйдет замуж
39-летняя Ольга Орлова выйдет замуж, когда у нее родится ребенок
Ольга Орлова: "Была готова остаться одна'