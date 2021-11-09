Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью

Певица и ведущая Ольга Орлова дала совет, как нужно вести себя с мамами возлюбленных. Артистка посоветовала подписчицам налаживать добрые отношения с матерями своих супругов. Она уверена, что мир в этих отношениях зависит от самих невесток. Ольга Орлова уже давно стала примером для подражания для своих подписчиков. Зачастую они задают телеведущей вопросы, касающиеся личной жизни. Так, во время очередной беседы с поклонниками звезда рассказала, как выстроить идеальные отношения со свекровью. «Для меня свекровь — это мама, сотворившая сокровище, с которым я живу. Конфликты со свекровью бывают только у тех женщин, которые хотят с ней конкурировать, что-то доказывать, отстаивать. Не нужно! Она мама вашего любимого. Просто примите ее со всеми достоинствами и недостатками. Просто скажите ей спасибо за чудесного мужчину, которого она воспитала. Вы его выбрали», — поделилась артистка.Ольга Орлова Сама Ольга имеет лишь единственный опыт отношений со свекровью — матерью бывшего супруга Александра Карманова. С бизнесменом они расстались еще в 2004 году, но все время продолжали вместе заниматься воспитанием сына. Сейчас Орлова считает Карманова своим надежным плечом, человеком, который всегда готов прийти на помощь. «Мы в хороших отношениях и всегда на связи. В моей жизни вообще нет ни одного человека, с которым бы мы расстались врагами», — рассказывала ранее певица. После расставания с Кармановым у Ольги было еще несколько громких романов, но все они заканчивались разрывами. В какой-то момент звезда даже потеряла веру в то, что встретит настоящую любовь. Сейчас Ольга состоит в новых отношениях с мужчиной по имени Валерий. Под венец 43-летняя певица не спешит, считая, что можно быть счастливой и без штампа в паспорте. Свой роман звезда не афиширует, поскольку не хочет делать личную жизнь достоянием общественности.