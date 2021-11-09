Опрос: российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам вирусов-вымогателей

В 2021 году российские компании стали чаще платить выкуп операторам вирусов-шифровальщиков, следует из исследования Positive Technologies. Об этом пишет "Ъ".

По результатам опроса, в текущем году 16% организаций из РФ выполняли требования хакеров после атак. В исследовании 2019 года никто из опрошенных не платил выкуп вымогателям.

Основной мишенью хакеров стали финансовый сектор, предприятия топливно-энергетического комплекса и госучреждения. Атакам подверглись треть опрошенных компаний.

Аналитики называют среди главных причин активизации злоумышленников развитие рынка криптовалют - хакеры просят выплаты именно в цифровых активах.

Напомним, по данным компании Comparitech, в 2020 году ущерб РФ от атак киберпреступников составил $15,2 млрд.

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https://forklog.com/pandemiya-vymogatelej-s-chem-svyazana-volna-atak-hakerov-i-kak-ona-otrazitsya-na-bitkoine/