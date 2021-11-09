Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Опрос: российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам вирусов-вымогателей

Опрос: российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам вирусов-вымогателей

Опрос: российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам вирусов-вымогателей


В 2021 году российские компании стали чаще платить выкуп операторам вирусов-шифровальщиков, следует из исследования Positive Technologies. Об этом пишет "Ъ".


По результатам опроса, в текущем году 16% организаций из РФ выполняли требования хакеров после атак. В исследовании 2019 года никто из опрошенных не платил выкуп вымогателям. 


Основной мишенью хакеров стали финансовый сектор, предприятия топливно-энергетического комплекса и госучреждения. Атакам подверглись треть опрошенных компаний.


Аналитики называют среди главных причин активизации злоумышленников развитие рынка криптовалют - хакеры просят выплаты именно в цифровых активах.


Напомним, по данным компании Comparitech, в 2020 году ущерб РФ от атак киберпреступников составил $15,2 млрд.


Подробнее о вымогательском ПО и последствиях для криптоиндустриии читайте в эксклюзиве ForkLog.


https://forklog.com/pandemiya-vymogatelej-s-chem-svyazana-volna-atak-hakerov-i-kak-ona-otrazitsya-na-bitkoine/
# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

В «Артеке» стартовала смена, направленная на развитие лидерского потенциала школьников
В «Артеке» стартовала смена, направленная на развитие лидерского
В школы Приморья по нацпроекту «Образование» поступили почти 3 тысячи ноутбуков
В школы Приморья по нацпроекту «Образование» поступили почти 3 тысячи
Молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может принять участие в программе «Пушкинская карта»
Молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет может принять участие в программе
31% школьников регулярно встречаются с кибербуллингом
31% школьников регулярно встречаются с кибербуллингом
Камчатские педагоги познакомились с опытом организации системы казачьего образования
Камчатские педагоги познакомились с опытом организации системы
В Бурятии оснащены 30 центров «Точка роста»
В Бурятии оснащены 30 центров «Точка роста»
Знаменитые сцены из фильмов, которые превратились в мемы
Знаменитые сцены из фильмов, которые превратились в мемы
В Robinhood сообщили об утечке данных клиентов
В Robinhood сообщили об утечке данных клиентов
Amazon разрешит оплачивать покупки через Venmo
Amazon разрешит оплачивать покупки через Venmo
Опрос: российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам вирусов-вымогателей
Опрос: российский бизнес стал чаще платить выкуп операторам
Глава Discord намекнул на интеграцию с Ethereum
Глава Discord намекнул на интеграцию с Ethereum
Mastercard запустит биткоин-карты на азиатских рынках
Mastercard запустит биткоин-карты на азиатских рынках

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица

Еще по теме

Госдеп США предложил $10 млн за информацию о хакерах DarkSide
Хакеры украли у российских банков более 1 млрд рублей
Ущерб российской экономике от хакеров оценили в 200 миллиардов рублей
Большинство мировых компаний оказались уязвимы для хакеров