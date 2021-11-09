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Опубликовали указ губернатора Иркутской области о расширении и продлении действия QR-кодов

9 ноября опубликовали указ губернатора Иркутской области о введении дополнительных ограничительных мер из-за COVID-19 с 8 ноября. Речь идет о продлении и расширении действия QR-кодов. Их будут требовать при посещении заведений общепита, учреждений культуры, непродуктовых магазинов и фитнес-центров. Невакцинированных граждан старше 60 рекомендовано перевести на самоизоляцию и ограничить в передвижении.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области. В нем также работодателям поручено обеспечить перевод на дистанционный режим работы специалистов в возрасте 60 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, на четыре недели (с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года). Это сделано, в том числе, для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета. Организациям рекомендуется проводить дезинфекцию транспорта.

О планируемых мерах IRK.ru сообщал 3 ноября. В тот же день о документе сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

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По материалам: irk

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