Платья от Джона Гальяно, звезды среди гостей и собачка с кольцами: как прошла свадьба наследницы миллиардера Айви Гетти

Вадим Карасев

26-летняя Айви Гетти, правнучка нефтяного магната Жана Пола Гетти, художница и модель, вышла замуж за фотографа Тобиаса Энгеля. Торжества по этому случаю получились весьма масштабными и продлились несколько дней — фотографиями и эмоциями Айви поделилась только сейчас.





Айви Гетти и Тобиас Энгель

Церемония прошла в мэрии Сан-Франциско и провела ее спикер палаты палаты представителей Нэнси Пелоси! Впрочем, на этот список именитых гостей не закончился. Подружкой невесты была популярная актриса Аня Тейлор-Джой, музыкой гостей развлекал диджей Марк Ронсон, пришел на свадьбу и Джон Гальяно, автор двух свадебных платьев Айви. Всего было порядка 450 гостей.





Айви Гетти, Ненси Пелоси и Тобиас Энгель

И если одно платье из полупрозрачного шифона было вполне в рамках классической свадебной моды, то второе творение легендарного дизайнера, который сейчас работает в Maison Margiela, получилось весьма оригинальным. Наряд словно состоял из осколков разбитого зеркала (был использован специальный материал, а не настоящее зеркало), сплетенных в напоминающие цветы орнаменты. На подготовку к свадьбе ушло чуть больше года.





Айви Гетти









Джон Гальяно и Айви Гетти с гостями

Айви и Тобиас познакомились через общего друга, а затем снова встретились на Неделе моды в Париже, где он работал фотографом. Молодые люди почувствовали взаимную симпатию и стали встречаться. Предложение Айви Тобиас сделал во время отдыха на Капри, преподнеся кольцо с сапфиром и бриллиантами из ожерелья, которое бабушка Айви, дизайнер интерьеров Энн Гетти, подарила ей, когда та была подростком.





Бабушка играла особую роль в жизни девушки, фактически вырастив ее, и Айви была очень близка с ней, так что ее память она почтила и в своем подвенечном наряде. Энн очень любила Гальяно, кроме того, Айви дополнила свой образ украшениями из бабушкиной коллекции.

Свадьба началась с вечеринки British Invasion Mod Party во Дворце изящных искусств в Сан-Франциско в четверг вечером. Вдохновением послужил фильм "Барберелла" 1968 года режиссера Жан-Клода Фореста. За этот вечер невеста сменила три наряда: винтажное платье Emanuel Ungaro с коралловыми и бриллиантовыми серьгами от Стивена Рассела, винтажное платье Emilio Pucci и туфли D'Accori и, наконец, винтажное платье Norman Norell.









Айви Гетти и Аня Тейлор-ДжойАйви Гетти, Аня Тейлор-Джой и греческая принцесса Мария-Олимпия

На следующий день с утра состоялся пикник, а вечером — репетиция церемонии и ужин. День самой свадьбы начался с пижамной вечеринки Айви и ее подружек. Их на свадьбу, кстати, тоже одевал сам Джон Гальяно — знаменитому дизайнеру пришлось сделать исключение из своих правил.

Обычно я не делаю платья для подружек невесты, потому что одни только свадебные платья отнимают у меня очень много времени. Но поскольку я был так очарован Айви и ее рассказами об этих женщинах, с которыми она выросла — ее подружках невесты — было сделано исключение. Прежде чем я узнал об этом, количество подружек невесты достигло четырнадцати! И эти девочки все из поколения Z. А я одевал еще их мам и тетушек!

— поделился Гальяно.









На самой церемонии в мэрии влюбленные обменялись клятвами, а затем шафер в сопровождении любимой собаки Айви, чихуахуа Блю, вынес кольца. Невеста и жених поцеловались, да так крепко, что у Айви даже слетела корона с фатой. После этого официальная часть снова перетекла в вечеринку, которую провела Аня Тейлор-Джой. Неформальная часть торжества прошла в особняке Гетти, обустройством которого как раз занималась бабушка Айви.













Марк Ронсон





Напомним, что родоначальником известной династии является нефтяной магнат Жан Пол Гетти, который считается одним из первых долларовых миллиардеров. Он приходится Айви прадедушкой, и она входит в число наследников его состояния. Отец Айви, Джон Гилберт Гетти, был музыкантом. В прошлом году он был найден мертвым в гостиничном номере в Сан-Антонио, Техас.

Причиной смерти, как сообщалось, стали осложнения от случайной передозировки. Ему было 52 года. Ранее в возрасте 79 лет умерла и его мать, бабушка Айви, Энн Гетти. Из-за этих печальных семейных событий Айви откладывала организацию свадьбы. По данным Daily Mail, в настоящее время общее состояние семьи Гетти оценивается более чем в 5 миллиардов долларов. Из них около 2 миллиардов принадлежат дедушке Айви, композитору и инвестору Гордону Гетти.





Надя Бесчетникова