Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать премиум доступ к Crunchyroll





Подписка Xbox Game Pass Ultimate — это не только доступ к сотням различных игр на Xbox и на PC, но и возможность иногда получить приятные бонусы в рамках перков. Сегодня компания Microsoft официально объявила о новом преимуществе, которое ждет игроков с подпиской Ultimate — это премиум доступ к сервису Crunchyroll.

Уже сейчас по подписке Game Pass Ultimate игрокам доступен в качестве перка премиум доступ Mega Fan к сервису Crunchyroll на 75 дней. В России этот перк тоже доступен, прямо из приложения Xbox вы можете забрать свой доступ. Важно отметить, что перк действителен только для новых пользователей сервиса Crunchyroll.





С Mega Fan для Crunchyroll игроки могут смотреть более 1000 сериалов без рекламы, с доступом к новым эпизодам практически сразу после их выхода.

Забрать перк подписчики Game Pass Ultimate могут до 2 февраля 2022 года.