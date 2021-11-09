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Президент РФ на шесть лет продлил полномочия председателя Иркутского областного суда

Президент РФ на шесть лет продлил полномочия председателя Иркутского областного суда

Указом президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года на шестилетний срок продлены полномочия председателя Иркутского областного суда Владимира Ляхницкого. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Владимир Ляхницкий родился 22 января 1966 года в городе Шахты Ростовской области. В 1989 году окончил Военный краснознаменный институт по специальности «правоведение». В этом же году начал трудовую деятельность в судебной системе с должности старшего судебного секретаря Военного трибунала Владивостокского гарнизона Тихоокеанского флота. С 1991 года стал членом этого трибунала.

В судах общей юрисдикции работает с 1996 года, с должности судьи Красносулинского городского суда Ростовской области. В 2006 году назначен судьей Ростовского областного суда, с 2009 года возглавлял судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда. В период с 2013 по 2015 годы являлся заместителем председателя Ростовского областного суда.

Указом президента Российской Федерации от 04 июля 2015 года назначен председателем Иркутского областного суда на шестилетний срок полномочий. Ранее IRK.ru сообщал, что в августе 2014 года предыдущий руководитель Иркутского облсуда Николай Дубовик ушел на повышение в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ.

Предыдущая новость по этой теме:

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По материалам: irk

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