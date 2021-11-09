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Приглашения на закрытое тестирование Elden Ring уже рассылают

Приглашения на закрытое тестирование Elden Ring уже рассылают


Пару недель назад издательство Bandai Namco объявило, что переносит дату релиза игры Elden Ring. Но, вместе с тем, стало известно, что разработчики проведут тестирование проекта, к которому пригласят игроков. Тогда же была открыта запись на тестирование Elden Ring, о чем мы сообщали, а само тестирование назначено на даты с 12 по 15 ноября.

Сегодня издательство Bandai Namco начало рассылать игрокам, которые зарегистрировались в тесте Elden Ring, приглашения. Тестирование проходит только на игровых приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Игроки на PC не получили возможности в нем поучаствовать.

Если вы зарегистрировались на тест Elden Ring, проверьте свою почту. Возможно, приглашение вам уже отправлено. Тем временем, в Microsoft Store уже появилась страница тестовой версии игры.


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По материалам: newxboxone

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