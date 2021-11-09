Приглашения на закрытое тестирование Elden Ring уже рассылают





Пару недель назад издательство Bandai Namco объявило, что переносит дату релиза игры Elden Ring. Но, вместе с тем, стало известно, что разработчики проведут тестирование проекта, к которому пригласят игроков. Тогда же была открыта запись на тестирование Elden Ring, о чем мы сообщали, а само тестирование назначено на даты с 12 по 15 ноября.

Сегодня издательство Bandai Namco начало рассылать игрокам, которые зарегистрировались в тесте Elden Ring, приглашения. Тестирование проходит только на игровых приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Игроки на PC не получили возможности в нем поучаствовать.

Если вы зарегистрировались на тест Elden Ring, проверьте свою почту. Возможно, приглашение вам уже отправлено. Тем временем, в Microsoft Store уже появилась страница тестовой версии игры.

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