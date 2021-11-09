Продолжается прием заявок от номинантов Национальной премии «Патриот-2021»

Прием заявок на премию «Патриот-2021» завершится 15 ноября.

Премия объединяет 14 номинаций: «Лучший научный проект», «Лучший историко-архитектурный проект по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», «Лучший туристический маршрут», «Лучший региональный волонтерский центр», «Лучший учитель истории» и другие.

Граждане Российской Федерации и организации могут представить свои проекты и инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, на развитие систем наставничества и определение тенденций современного патриотического воспитания.

«Сегодня мы говорим не только о военной патриотике. Патриотизм – это более широкое понятие, и оно выходит на новые грани, не ставит рамки выражения. Неотъемлемыми его частями стали культура, экология, добровольчество, спорт, наука. Каждый может проявить чувство любви к Родине через близкие ему сферы, показать не только свою индивидуальность, но и сделать что-то большее для общества, развития страны», – отмечает директор Роспатриотцентра Наталия Мандрова.

Торжественная церемония награждения Национальной премией «Патриот-2021» пройдет в декабре в ходе Всероссийского патриотического форума.

Организаторы Национальной премии «Патриот-2021» – Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр) и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Вручение премии реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».