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Распаковка лимитированного геймпада Xbox в стиле Forza Horizon 5

Распаковка лимитированного геймпада Xbox в стиле Forza Horizon 5


Игра Forza Horizon 5 уже доступна миллионам игроков по подписке Game Pass. Вместе с игрой, в продажу поступил лимитированный геймпад в стиле гоночного проекта студии Playground Games — Xbox Forza Horizon 5 Limited Edition Wireless Controller.

Ниже можно посмотреть распаковку геймпада Xbox в стиле Forza Horizon 5, который выпущен в ограниченной серии. Сам контроллер не отличается от любого другого беспроводного геймпада Xbox по функциональности. Интересна в нем именно расцветка и дополнительный контент, который он предлагает в игре (автомобиль Forza Edition).


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В Европе геймпад продается за 65 евро. Стоимость лимитированного контроллера Xbox в стиле Forza Horizon 5 в России составляет 6390 рублей, его даже еще можно купить, например в OZON (при покупке можно использовать наш реферальный промокод OZON0K9CA — тогда стоимость для новых покупателей OZON составит 6090 рублей).

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По материалам: newxboxone

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