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Расследовавший кражу полицейский случайно предотвратил изнасилование школьницы

Расследовавший кражу полицейский случайно предотвратил изнасилование школьницы

Омский полицейский случайно предотвратил изнасилование несовершеннолетней во время выезда по вызову. Инцидент произошел в подъезде жилого дома, злоумышленника задержали прямо в процессе преступления, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

Сотрудник полиции прибыл на сообщение жильцов о краже. Поднимаясь по лестнице, он увидел в подъезде мужчину, удерживающего у стены девочку-подростка. Правоохранитель не растерялся и задержал преступника, после доставив его в отделение.

По версии следствия, 42-летний россиянин вел переписку со школьницей, заманивая ее в подъезд. Там он попытался раздеть и изнасиловать ее, но в этот момент оперуполномоченный приехал на вызов и случайно предотвратил готовящееся преступление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Изнасилование", и злоумышленник отправлен судом под стражу.

Ранее Ruposters писал, что в Москве наркоторговка сдала 13-летнего сына-закладчика, чтобы скостить срок.

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По материалам: uposters.ru

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