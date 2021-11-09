Разработчики Phantom анонсировали мобильную версию криптокошелька

Оператор криптовалютного кошелька Phantom запустит мобильную версию приложения, чтобы обеспечить расширенный доступ пользователей к своей платформе. Объявление сделано в рамках конференции Breakpoint от Solana.

Сейчас Phantom доступен в качестве расширений для браузеров Chrome, Brave, Firefox и Edge. Сервис предоставляет пользователям возможность отправлять, получать и обменивать цифровые активы, включая DeFi-токены и NFT.

По словам разработчиков, их некастодиальный кошелек уже достиг отметки в миллион еженедельных активных пользователей. Рост аудитории они назвали «экспоненциальным».

«[С запуском мобильного приложения] пользователи смогут выпускать NFT, участвовать в стейкинге и совершать многие другие операции без привязки к компьютеру. Это имеет большое значение, учитывая, насколько быстро развивается экосистема Solana», — заявил генеральный директор Phantom Брандон Миллман.

В октябре команда Phantom представила новую версию программного обеспечения, включающую функции защиты пользователей от распространенных в криптоиндустрии мошеннических схем с использованием NFT и DeFi-токенов. Эти возможности будут доступны и в мобильной версии сервиса.

Ранее в результате масштабной фишинговой кампании в поисковых системах сотни пользователей криптовалютных кошельков MetaMask и Phantom перевели мошенникам свыше $500 000.

Напомним, в июле Phantom Technologies привлекла $9 млн в рамках раунда финансирования Серии А, прошедшего под руководством Andreessen Horowitz.