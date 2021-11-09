Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчики Phantom анонсировали мобильную версию криптокошелька

Разработчики Phantom анонсировали мобильную версию криптокошелька


Оператор криптовалютного кошелька Phantom запустит мобильную версию приложения, чтобы обеспечить расширенный доступ пользователей к своей платформе. Объявление сделано в рамках конференции Breakpoint от Solana.


Сейчас Phantom доступен в качестве расширений для браузеров Chrome, Brave, Firefox и Edge. Сервис предоставляет пользователям возможность отправлять, получать и обменивать цифровые активы, включая DeFi-токены и NFT.


По словам разработчиков, их некастодиальный кошелек уже достиг отметки в миллион еженедельных активных пользователей. Рост аудитории они назвали «экспоненциальным». 


«[С запуском мобильного приложения] пользователи смогут выпускать NFT, участвовать в стейкинге и совершать многие другие операции без привязки к компьютеру. Это имеет большое значение, учитывая, насколько быстро развивается экосистема Solana», — заявил генеральный директор Phantom Брандон Миллман.


В октябре команда Phantom представила новую версию программного обеспечения, включающую функции защиты пользователей от распространенных в криптоиндустрии мошеннических схем с использованием NFT и DeFi-токенов. Эти возможности будут доступны и в мобильной версии сервиса.


Ранее в результате масштабной фишинговой кампании в поисковых системах сотни пользователей криптовалютных кошельков MetaMask и Phantom перевели мошенникам свыше $500 000.


Напомним, в июле Phantom Technologies привлекла $9 млн в рамках раунда финансирования Серии А, прошедшего под руководством Andreessen Horowitz.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Как понять, что в доме поселился призрак: 7 примет
Как понять, что в доме поселился призрак: 7 примет
Заседание Стратегического совета Иркутской области: трансляция
Заседание Стратегического совета Иркутской области: трансляция
В Шелехове на пешеходном переходе водитель Toyota сбила 16-летнюю девушку
В Шелехове на пешеходном переходе водитель Toyota сбила 16-летнюю
В Шелеховском районе полицейские разыскивают ушедшего на рыбалку мужчину
В Шелеховском районе полицейские разыскивают ушедшего на рыбалку
Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в первом чтении на сессии ЗС 17 ноября
Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в первом чтении на
Опубликовали указ губернатора Иркутской области о расширении и продлении действия QR-кодов
Опубликовали указ губернатора Иркутской области о расширении и
Президент РФ на шесть лет продлил полномочия председателя Иркутского областного суда
Президент РФ на шесть лет продлил полномочия председателя Иркутского
В Подмосковье опубликована карта размещения в 2022 году детских площадок
В Подмосковье опубликована карта размещения в 2022 году детских
В Забайкальский край поступило более 40 новых школьных автобусов
В Забайкальский край поступило более 40 новых школьных автобусов
С 2019 года закрыто более 50 детских лагерей – Минпросвещения России
С 2019 года закрыто более 50 детских лагерей – Минпросвещения России
Продолжается прием заявок от номинантов Национальной премии «Патриот-2021»
Продолжается прием заявок от номинантов Национальной премии
Самые странные завещания, которые писали знаменитости
Самые странные завещания, которые писали знаменитости

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа

Еще по теме

Пользователи кошельков MetaMask и Phantom потеряли $500 000 из-за рекламы Google
Браузер Brave добавит поддержку экосистемы Solana
Кроссчейн-протокол Wormhole добавит поддержку блокчейна Polygon
Rolls-Royce приостановит производство модели Phantom