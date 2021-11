Разработчики снизили рекомендованные транзакционные комиссии в сети Dogecoin

Разработчики Dogecoin выпустили новую версию «полного» кошелька для своей криптовалюты. Помимо общих исправлений, связанных с безопасностью и производительностью, релиз предполагает снижение транзакционных сборов.

we do a little releasing. https://t.co/aDSGvv52vi

Всем пользователям кошельков, майнерам, различным сервисам и операторам ретрансляторов рекомендовали выполнить апдейт. Обновление содержит патчи для «двух уязвимостей высокой степени серьезности, которые затрагивают большинство участников сообщества».

Команда проекта продолжила работу над снижением транзакционных комиссий в сети криптовалюты. Августовский релиз Dogecoin Core 1.14.4 сократил сборы за ретрансляцию переводов и для майнеров в 1000 и 100 раз соответственно.

В версии 1.14.5 разработчики снизили «рекомендованные сборы». Это значит, что по умолчанию кошелек будет отправлять транзакции с комиссией 0,01 DOGE за килобайт данных. Плата теперь взимается по точному размеру транзакции без каких-либо округлений, как это было раньше.

Сооснователь Dogecoin Билли Маркус назвал обновление важным для всех без исключения участников сети. По его словам, есть только две причины игнорировать апдейт — «ненависть к деньгам» и «ненависть к пользователям».

why not update to 1.14.5?



- you hate money

- you hate your users