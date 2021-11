Родители решили напугать сына на Хэллоуин, но то что он сделал удивило весь интернет

Хэллоуин – уникальный в своем роде праздник, который американцы ждут с нетерпением. В нем принимают участие как дети, так и взрослые люди.

Они с удовольствием наряжаются в различные маскарадные костюмы, раскрашивают лица в тематику праздника. К примеру, один молодой человек решил побывать в роли маньяка из ужастиков «Хэллоуин».

Парня попросили поздравить юного соседа, но, тот результат, который получился в конце, был крайне неожиданным.

When Michael Myers is life and your 4 year old son has the biggest heart 😅🥰 ##heyyouneedahug ##fyp ##michaelmyers ##halloween ##toddlersoftiktok