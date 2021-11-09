Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян будут уведомлять о том, как можно улучшить свои жилищные условия

Россиян будут уведомлять о том, как можно улучшить свои жилищные условия

Консультационный центр ДОМ.РФ совместно с Минтруда, Минфином, Минцифры и Минстроем планируют уведомлять россиян о способах улучшения их жилищных условий. Также организации ведут работу над включением вопросов, касающихся этой сферы, в единый контактный центр Минтруда.

"Мы совместно с Минфином, Минтрудом, Минцифры и Минстроем согласовали межведомственные дорожные карты, которые предусматривают, в том числе, проактивное уведомление граждан о доступных механизмах и способах улучшения жилищных условий при наступлении тех или иных жизненных событий", - сказал директор консультационного центра Михаил Ковалев на онлайн-конференции по теме "Развитие жилищного строительства".

При этом не нужно будет искать информацию или к кому-то обращаться - всеми этими задачами займутся соответствующие министерства. Ещё одним нововведением, анонсированным до этого Михаилом Мишустиным, станет Единая цифровая платформа, которая будет создана в социальной сфере. Её целью является усовершенствование системы соцобеспечения и трудовых отношений с использованием искусственного интеллекта, чтобы помощь государства населению стала более адресной и проактивной.

Ранее Ruposters писал, что россиян предупредили о риске потерять квартиру за использование её не по назначению.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Россиян будут уведомлять о том, как можно улучшить свои жилищные условия
Россиян будут уведомлять о том, как можно улучшить свои жилищные
В России, Киргизии и Монголии пройдёт международный научно-образовательный форум по русскому языку
В России, Киргизии и Монголии пройдёт международный
В Амурском центре повышения педагогического мастерства за два месяца обучение прошли почти 200 человек
В Амурском центре повышения педагогического мастерства за два месяца
Русский музей объявил о старте юбилейного конкурса мультимедийных ресурсов «Петр I и его эпоха в русском искусстве»
Русский музей объявил о старте юбилейного конкурса мультимедийных
В школах Архангельской области восстановят бассейны
В школах Архангельской области восстановят бассейны
Новосибирские школьники собрали энергосистему
Новосибирские школьники собрали энергосистему
Съезды преподавателей словесности, математики и информатики: что изменится в преподавании этих предметов в школе?
Съезды преподавателей словесности, математики и информатики: что
В МФЦ можно будет получить бумажный сертификат о вакцинации от ковида с 16 ноября
В МФЦ можно будет получить бумажный сертификат о вакцинации от ковида
В Forza Horizon 5 уже больше 2,5 млн игроков, прошло меньше суток с официального релиза игры
В Forza Horizon 5 уже больше 2,5 млн игроков, прошло меньше суток с
В Skater XL добавили редактор карт на Xbox
В Skater XL добавили редактор карт на Xbox
DLC про Крошку Тину от игры Borderlands 2 выходит в виде отдельной игры
DLC про Крошку Тину от игры Borderlands 2 выходит в виде отдельной
Максим Галкин поделился секретом своей молодости
Максим Галкин поделился секретом своей молодости

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Екатерину Варнаву назвали шлюхой за отказ от свидания
Екатерину Варнаву назвали шлюхой за отказ от свидания
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Отец Моргенштерна самоуничтожил себя
Отец Моргенштерна самоуничтожил себя

Еще по теме

Каждый пятый россиянин рассматривает аренду для улучшения жилищных условий
Власти Ямала направят на жилищные программы 8 млрд рублей
Медведев утвердил трехэтапный план ухода от долевого строительства
Четверть россиян готовы направить маткапитал на улучшение жилищных условий, пишут СМИ