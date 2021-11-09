Россиян будут уведомлять о том, как можно улучшить свои жилищные условия

Вадим Карасев

Консультационный центр ДОМ.РФ совместно с Минтруда, Минфином, Минцифры и Минстроем планируют уведомлять россиян о способах улучшения их жилищных условий. Также организации ведут работу над включением вопросов, касающихся этой сферы, в единый контактный центр Минтруда.

"Мы совместно с Минфином, Минтрудом, Минцифры и Минстроем согласовали межведомственные дорожные карты, которые предусматривают, в том числе, проактивное уведомление граждан о доступных механизмах и способах улучшения жилищных условий при наступлении тех или иных жизненных событий", - сказал директор консультационного центра Михаил Ковалев на онлайн-конференции по теме "Развитие жилищного строительства".

При этом не нужно будет искать информацию или к кому-то обращаться - всеми этими задачами займутся соответствующие министерства. Ещё одним нововведением, анонсированным до этого Михаилом Мишустиным, станет Единая цифровая платформа, которая будет создана в социальной сфере. Её целью является усовершенствование системы соцобеспечения и трудовых отношений с использованием искусственного интеллекта, чтобы помощь государства населению стала более адресной и проактивной.

Ранее Ruposters писал, что россиян предупредили о риске потерять квартиру за использование её не по назначению.