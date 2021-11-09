Русский музей объявил о старте юбилейного конкурса мультимедийных ресурсов «Петр I и его эпоха в русском искусстве»

В рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» пройдет десятый, юбилейный конкурс мультимедийных ресурсов «Петр I и его эпоха в русском искусстве». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

В проекте активно участвуют образовательные организации города. Так, на базе Академической гимназии № 56, создан виртуальный филиал Русского музея, постоянно проводятся виртуальные тематические выставки, работает собственная «Школа экскурсоводов», где ребята знакомят своих сверстников с искусством.

Кроме того, здесь недавно прошла интерактивная выставка «Шедевры Русского музея». Все желающие могли подробнее узнать о произведениях искусства с помощью QR-кодов, которые вели на материалы портала «Виртуальный Русский музей».

«Мы с удовольствием делимся своим опытом с коллегами из других школ, рассказываем, как работает наш виртуальный филиал Русского музея и созданная нами «Школа экскурсоводов. Участие в конкурсе в предыдущие годы принесло нам несколько призовых мест. В этом году мы тоже подали заявку, поскольку нам есть, о чем рассказать», - говорит куратор проекта «Русский музей: виртуальный филиал» в Академической гимназии № 56 Анастасия Чесовская.