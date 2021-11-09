С 2019 года закрыто более 50 детских лагерей – Минпросвещения России

По данным Министерства просвещения, 450 детских оздоровительных лагерей требуют капитального ремонта, более 400 не работают, а 52 закрыты с 2019 года, сообщает «Российская газета».

Такая информация была озвучена на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«На сегодняшний день более 400 лагерей в 68 субъектах находятся в закрытом состоянии и не функционируют, так как не соответствуют современным требованиям. Более 1500 требуют текущего ремонта. Большая проблема – оснащение оборудованием, прежде всего, это пищеблоки, медблоки, инфраструктура антитеррористической защищенности. И 450, которые действуют, подтверждены регионами как требующие капитального ремонта», – сказала директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова.

Директор департамента уточнила, что строится лишь около четырех лагерей в год в рамках развития инфраструктуры летнего отдыха. При этом с 2019 года закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря в 20 регионах.