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Самострои могут отдать на откуп муниципальным округам

Самострои могут отдать на откуп муниципальным округам

01:27  Автор: Дмитрий Литвинов


Законопроект: № 1161250-7



Решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установленными требованиями будет приниматься, в том числе, органом местного самоуправления муниципального округа. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний осенней сессии.

По общему правилу решение о сносе самостроя принимает суд. При этом органы местного самоуправления поселения или городского округа обладают таким правом в отдельных случаях.

Например, они могут принять решение о сносе или реконструкции при возведении, создании самостроя на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы. Либо если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, использование которого не допускает строительства на нём такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования.

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Законопроектом предлагается распространить полномочия по сносу или реконструкции самостроев и на органы местного самоуправления муниципального округа. Напомним, возможность образования муниципальных округов появилась в законе в 2019 году. В такие округа могут объединяться несколько населённых пунктов, имеющих общую территорию и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#в регионах #строительство


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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