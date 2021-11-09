Самострои могут отдать на откуп муниципальным округам

01:27 Автор: Дмитрий Литвинов

Законопроект: № 1161250-7

Решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установленными требованиями будет приниматься, в том числе, органом местного самоуправления муниципального округа. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний осенней сессии.

По общему правилу решение о сносе самостроя принимает суд. При этом органы местного самоуправления поселения или городского округа обладают таким правом в отдельных случаях.

Например, они могут принять решение о сносе или реконструкции при возведении, создании самостроя на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы. Либо если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, использование которого не допускает строительства на нём такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования.

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Законопроектом предлагается распространить полномочия по сносу или реконструкции самостроев и на органы местного самоуправления муниципального округа. Напомним, возможность образования муниципальных округов появилась в законе в 2019 году. В такие округа могут объединяться несколько населённых пунктов, имеющих общую территорию и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями.

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