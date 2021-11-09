Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самые главные звездопады 2022 года

Самые главные звездопады 2022 года

Звездопады — одно из самых красивых зрелищ. Конечно, не все они интенсивны, но зато у них есть еще один плюс. Речь идет об их позитивной энергетике, которую они приносят нам каждый год.


Падающие звезды совершенно справедливо ассоциируются у многих с исполнением желаний. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как загадать желание, чтобы оно исполнилось. А увидеть падающую звезду вам поможет календарь звездопадов на 2022 год.

Квадрантиды в 2022 году

Квадрантиды будут уже активными с самого начала года. На 3 и 4 января выпадет максимум активности данного метеорного потока. Он обладает очень высокой интенсивностью и яркостью. В час может падать до 120 метеоров, то есть, примерно по 2 в минуту. Далее интенсивность стихнет и сойдет полностью на нет примерно к 6 января.

С астрологической точки зрения эти два дня будут очень благоприятными для любых новых дел, интеллектуальной и физической активности. Особенно это касается 4 числа, ведь пик активности придется на ночь с 3 на 4 января.

Лириды в 2022 году


Лириды — второй большой звездопад этого года. Он начнется 16 апреля, а закончится 25. Максимум его активности придется на 21 апреля. В час будет падать около 50 метеоров.

Астрологи напоминают о том, что радиант потока находится в созвездии Лиры. Данное созвездие связывают с интеллектом, памятью и умением находить решения самых сложных проблем. Это будет удачное время для всех, кто связан с искусством, музыкой, писательством.

Аквариды в 2022

Аквариды бывают нескольких типов. Самыми мощными потоками в 2022 году и вообще в целом считаются эта-Аквариды и южные дельта-Аквариды. Первые будут актуальны с 18 апреля по 27 мая с пиком 4 мая. Вторые — с 11 июля по 22 августа с пиком 28 июля. Эта-аквариды более интенсивные с максимальным пиковым числом падающих звезд 60-65 в час. У дельта-Акварид этот показатель обычно не превышает 20 метеоров.

Астрологи отмечают, что в эти периоды важно никому не рассказывать о своих планах и амбициях. Также не стоит торопиться с принятием решений. Еще важно научиться прощать своих близких и проявлять как можно больше оптимизма, позитива и добра в целом.

Ариетиды в 2022


Ариетиды были названы так в честь созвездия, в котором находится радиант данного потока. Речь идет об Овне. Астрологи считают, что во время активности Ариетид необходимо действовать решительно и уверенно. Этот поток своей энергией поможет нам преодолеть трудности на пути и стать смелее.

Актуален он будет с 20 мая по 2 июля. Его максимум придется на 7 июня. Максимальное число падающих звезд будет варьироваться от 40 до 60 штук в час.

Персеиды в 2022 году

Этот поток будет активен с середины июля по 22-24 августа. Это самый интенсивный и один из самых ярких звездопадов 2022 года. За час в атмосферу Земли порой будет входить более 200 метеоров в час. Рассчитать пик Персеид непросто, но ожидается, что он придется на 12-13 августа.

Астрологически данный поток является очень важным, так как позволит нам с вами победить все свои недостатки, страхи и комплексы. В период Персеид важно как можно чаще совершать добрые поступки.

Дракониды в 2022 году

Дракониды вступят в силу 7 октября и будут активными до 12 числа того же месяца. Активность этого потока сравнительно мала — до 20 метеоров в час. Имея радиант в области созвездия Дракона, данный поток принесет нам много финансовой удачи и здоровья. 9-10 октября — идеальное время для шопинга и обновления гардероба, смены внешнего вида.

Ориониды в 2022 году

Ориониды актуальны со 2 октября по 7 ноября. Пик активности придется на 21 октября. В час будет падать около 20 очень ярких метеоров. Яркость их обусловлена особым химическим составом, размерами и скоростью вхождения в атмосферу.


Астрологи отмечают, что в период пиковой активности Орионид важно особое внимание уделять сфере романтики и любви. Можно знакомиться с людьми, признаваться в чувствах.

Леониды в 2022 году

Начинается звездопад 8 ноября, а заканчивается 30 числа того же месяца. Пик придется на 17 число. В час будет падать около 20 метеоров. Астрологи считают, что в середине месяца люди могут на время стать чуть более эгоистичными, но зато у нас существенно вырастет продуктивность.

Геминиды в 2022 году

Каждый год этот звездопад начинается 4 декабря, а заканчивается 17. Пик его приходится на 14 число. В час может падать около 120 метеоров. Высокая яркость и интенсивность делают Геминиды вторым по зрелищности потоком.

14 декабря полезно будет заниматься поисками чего-то нового в жизни — новых эмоций, знаний. Можно проявлять физическую активность, отправляться в дальнюю дорогу. Это объясняется радиантом потока, находящимся в созвездии Близнецов.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Никита Пресняков рос капризным ребенком
Никита Пресняков рос капризным ребенком
МХАТ не собирается платить Ольге Бузовой
МХАТ не собирается платить Ольге Бузовой
Ксения Собчак высказалась о рождении второго ребенка
Ксения Собчак высказалась о рождении второго ребенка
Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью
Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью
Филиппа Кирова с детьми не пустили в самолет
Филиппа Кирова с детьми не пустили в самолет
Ирина Слуцкая призналась, что осталась без пенсии
Ирина Слуцкая призналась, что осталась без пенсии
Не пропустите игру Unpacking по Game Pass, она получает массу положительных отзывов
Не пропустите игру Unpacking по Game Pass, она получает массу
Студия Arkane Lyon, которая принадлежит Xbox, получила нового руководителя
Студия Arkane Lyon, которая принадлежит Xbox, получила нового
Инсайдер: EA готовится объявить о возрождении любимой фанатами игровой серии
Инсайдер: EA готовится объявить о возрождении любимой фанатами
Jurassic World Evolution 2 получает оценки заметно выше первой части
Jurassic World Evolution 2 получает оценки заметно выше первой части
Самые главные звездопады 2022 года
Самые главные звездопады 2022 года
Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800
Биткоин преодолел отметку в $68 500, Ethereum торгуется выше $4800

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта
Мнение: метавселенная опаснее искусственного интеллекта

Еще по теме

Когда начнется первый звездопад 2021 года
Все звездопады 2021 года: когда загадывать желания на падающую звезду
Звездопады в августе 2019 года
Звездопады в 2019 году