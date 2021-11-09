Самые главные звездопады 2022 года

Вадим Карасев

Звездопады — одно из самых красивых зрелищ. Конечно, не все они интенсивны, но зато у них есть еще один плюс. Речь идет об их позитивной энергетике, которую они приносят нам каждый год.

Падающие звезды совершенно справедливо ассоциируются у многих с исполнением желаний. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как загадать желание, чтобы оно исполнилось. А увидеть падающую звезду вам поможет календарь звездопадов на 2022 год.

Квадрантиды в 2022 году

Квадрантиды будут уже активными с самого начала года. На 3 и 4 января выпадет максимум активности данного метеорного потока. Он обладает очень высокой интенсивностью и яркостью. В час может падать до 120 метеоров, то есть, примерно по 2 в минуту. Далее интенсивность стихнет и сойдет полностью на нет примерно к 6 января.

С астрологической точки зрения эти два дня будут очень благоприятными для любых новых дел, интеллектуальной и физической активности. Особенно это касается 4 числа, ведь пик активности придется на ночь с 3 на 4 января.

Лириды в 2022 году

Лириды — второй большой звездопад этого года. Он начнется 16 апреля, а закончится 25. Максимум его активности придется на 21 апреля. В час будет падать около 50 метеоров.

Астрологи напоминают о том, что радиант потока находится в созвездии Лиры. Данное созвездие связывают с интеллектом, памятью и умением находить решения самых сложных проблем. Это будет удачное время для всех, кто связан с искусством, музыкой, писательством.

Аквариды в 2022

Аквариды бывают нескольких типов. Самыми мощными потоками в 2022 году и вообще в целом считаются эта-Аквариды и южные дельта-Аквариды. Первые будут актуальны с 18 апреля по 27 мая с пиком 4 мая. Вторые — с 11 июля по 22 августа с пиком 28 июля. Эта-аквариды более интенсивные с максимальным пиковым числом падающих звезд 60-65 в час. У дельта-Акварид этот показатель обычно не превышает 20 метеоров.

Астрологи отмечают, что в эти периоды важно никому не рассказывать о своих планах и амбициях. Также не стоит торопиться с принятием решений. Еще важно научиться прощать своих близких и проявлять как можно больше оптимизма, позитива и добра в целом.

Ариетиды в 2022

Ариетиды были названы так в честь созвездия, в котором находится радиант данного потока. Речь идет об Овне. Астрологи считают, что во время активности Ариетид необходимо действовать решительно и уверенно. Этот поток своей энергией поможет нам преодолеть трудности на пути и стать смелее.

Актуален он будет с 20 мая по 2 июля. Его максимум придется на 7 июня. Максимальное число падающих звезд будет варьироваться от 40 до 60 штук в час.

Персеиды в 2022 году

Этот поток будет активен с середины июля по 22-24 августа. Это самый интенсивный и один из самых ярких звездопадов 2022 года. За час в атмосферу Земли порой будет входить более 200 метеоров в час. Рассчитать пик Персеид непросто, но ожидается, что он придется на 12-13 августа.

Астрологически данный поток является очень важным, так как позволит нам с вами победить все свои недостатки, страхи и комплексы. В период Персеид важно как можно чаще совершать добрые поступки.

Дракониды в 2022 году

Дракониды вступят в силу 7 октября и будут активными до 12 числа того же месяца. Активность этого потока сравнительно мала — до 20 метеоров в час. Имея радиант в области созвездия Дракона, данный поток принесет нам много финансовой удачи и здоровья. 9-10 октября — идеальное время для шопинга и обновления гардероба, смены внешнего вида.

Ориониды в 2022 году

Ориониды актуальны со 2 октября по 7 ноября. Пик активности придется на 21 октября. В час будет падать около 20 очень ярких метеоров. Яркость их обусловлена особым химическим составом, размерами и скоростью вхождения в атмосферу.

Астрологи отмечают, что в период пиковой активности Орионид важно особое внимание уделять сфере романтики и любви. Можно знакомиться с людьми, признаваться в чувствах.

Леониды в 2022 году

Начинается звездопад 8 ноября, а заканчивается 30 числа того же месяца. Пик придется на 17 число. В час будет падать около 20 метеоров. Астрологи считают, что в середине месяца люди могут на время стать чуть более эгоистичными, но зато у нас существенно вырастет продуктивность.

Геминиды в 2022 году

Каждый год этот звездопад начинается 4 декабря, а заканчивается 17. Пик его приходится на 14 число. В час может падать около 120 метеоров. Высокая яркость и интенсивность делают Геминиды вторым по зрелищности потоком.

14 декабря полезно будет заниматься поисками чего-то нового в жизни — новых эмоций, знаний. Можно проявлять физическую активность, отправляться в дальнюю дорогу. Это объясняется радиантом потока, находящимся в созвездии Близнецов.