Самые странные завещания, которые писали знаменитости

Ким Кардашьян позаботилась о своем образе до и после смерти, а Фредди Меркьюри оставил деньги кошкамПочти все звезды перед уходом в иной мир пишут завещание. Одни пытаются разделить свое имущество между родственниками, других посещают какие-то безумные идеи, которые они просят воплотить в жизнь друзей и близких после их смерти. Например, драматург Джордж Бернард Шоу написал в завещании, чтобы часть его средств пошла на разработку нового английского алфавита: он должен состоять из 40 букв, один символ — это один звук и непохожий на латинский алфавит. Писатель заявил: «Пусть люди пишут по буквам, как говорят, без всякой ерунды о правильном или неправильном написании и произношении». Интересно, что такой алфавит создали, но им никто не пользуется. WomanHit.ru узнал о других необычных завещаниях звезд.решила заранее написать завещание, где продумала свой образ в гробу до мелочей. Она прописала свой макияж, цвет лака на ногтях, прическу. Помимо похорон, звезда продумала план действий на случай тяжелой болезни, связанной с лишением рассудка. Ким желает, чтобы до конца дней к ней ежедневно приходили мастера маникюра, визажисты и парикмахеры, делали красивую укладку, макияж и маникюр. Внешний вид — это самое главное для Кардашьян.завещает 30 млн долларов своим 4 собакам. Известная телеведущая оставляет половину своего имущества благотворительным фондам и любимым питомцам.застрелился в 2005 году, чтобы не встречать старость. Писатель не заверял нотариально завещание, но родственники вспомнили, что мужчина давал интервью в 1978 году, где рассказал о похоронах своей мечты и даже показал некоторые эскизы. Посмертную вечеринку оплатил полностью друг журналиста Джонни Депп, потратив около 3 млн долларов. Для похорон соорудили большую пушку и 46-метровую башню. Когда садилось солнце, пушка выстрелила в небо прахом Томпсона, перемешанным с зарядами фейерверков для большей эффектности.Известного рэперазастрелили в 1996 году. Друзья артиста восприняли его неопубликованный трек-завещание всерьез. Коллеги, друзья и родные молодого человека взяли с собой его прах в урне, любимые вещи исполнителя, газированные напитки, куриные крылышки и отправились на пляж. Они смешали прах с наркотическим средством и выкурили данную смесь.просто обожал своих хвостатых друзей. У него дома жили 10 кошек: Том, Джерри, Тиффани, Дороти, Далила, Голиаф, Лили, Мико, Оскар и Ромео. Он очень редко кормил их обычным кошачьим кормом, рыба и курица — вот их нормальный рацион. На Рождество каждый питомец получал чулок с игрушками и специальными сладостями. Когда Фредди был на гастролях, он очень переживал за своих пушистиков, поэтому звонил домой и болтал с ними. Певец даже посвятил один из сольных альбомов своим кошкам. Эту любовь он отразил в своем завещании: рок-исполнитель оставил большую часть средств своей лучшей подруге Мэри Остин, чтобы она ухаживала за животными.