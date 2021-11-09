Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самые странные завещания, которые писали знаменитости

Самые странные завещания, которые писали знаменитости
Ким Кардашьян позаботилась о своем образе до и после смерти, а Фредди Меркьюри оставил деньги кошкамПочти все звезды перед уходом в иной мир пишут завещание. Одни пытаются разделить свое имущество между родственниками, других посещают какие-то безумные идеи, которые они просят воплотить в жизнь друзей и близких после их смерти. Например, драматург Джордж Бернард Шоу написал в завещании, чтобы часть его средств пошла на разработку нового английского алфавита: он должен состоять из 40 букв, один символ — это один звук и непохожий на латинский алфавит. Писатель заявил: «Пусть люди пишут по буквам, как говорят, без всякой ерунды о правильном или неправильном написании и произношении». Интересно, что такой алфавит создали, но им никто не пользуется. WomanHit.ru узнал о других необычных завещаниях звезд.Ким Кардашьянрешила заранее написать завещание, где продумала свой образ в гробу до мелочей. Она прописала свой макияж, цвет лака на ногтях, прическу. Помимо похорон, звезда продумала план действий на случай тяжелой болезни, связанной с лишением рассудка. Ким желает, чтобы до конца дней к ней ежедневно приходили мастера маникюра, визажисты и парикмахеры, делали красивую укладку, макияж и маникюр. Внешний вид — это самое главное для Кардашьян.Опра Уинфри завещает 30 млн долларов своим 4 собакам. Известная телеведущая оставляет половину своего имущества благотворительным фондам и любимым питомцам.Хантер Томпсон застрелился в 2005 году, чтобы не встречать старость. Писатель не заверял нотариально завещание, но родственники вспомнили, что мужчина давал интервью в 1978 году, где рассказал о похоронах своей мечты и даже показал некоторые эскизы. Посмертную вечеринку оплатил полностью друг журналиста Джонни Депп, потратив около 3 млн долларов. Для похорон соорудили большую пушку и 46-метровую башню. Когда садилось солнце, пушка выстрелила в небо прахом Томпсона, перемешанным с зарядами фейерверков для большей эффектности.
Известного рэпера Тупака застрелили в 1996 году. Друзья артиста восприняли его неопубликованный трек-завещание всерьез. Коллеги, друзья и родные молодого человека взяли с собой его прах в урне, любимые вещи исполнителя, газированные напитки, куриные крылышки и отправились на пляж. Они смешали прах с наркотическим средством и выкурили данную смесь.Фредди Меркьюри просто обожал своих хвостатых друзей. У него дома жили 10 кошек: Том, Джерри, Тиффани, Дороти, Далила, Голиаф, Лили, Мико, Оскар и Ромео. Он очень редко кормил их обычным кошачьим кормом, рыба и курица — вот их нормальный рацион. На Рождество каждый питомец получал чулок с игрушками и специальными сладостями. Когда Фредди был на гастролях, он очень переживал за своих пушистиков, поэтому звонил домой и болтал с ними. Певец даже посвятил один из сольных альбомов своим кошкам. Эту любовь он отразил в своем завещании: рок-исполнитель оставил большую часть средств своей лучшей подруге Мэри Остин, чтобы она ухаживала за животными.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Как понять, что в доме поселился призрак: 7 примет
Как понять, что в доме поселился призрак: 7 примет
Заседание Стратегического совета Иркутской области: трансляция
Заседание Стратегического совета Иркутской области: трансляция
В Шелехове на пешеходном переходе водитель Toyota сбила 16-летнюю девушку
В Шелехове на пешеходном переходе водитель Toyota сбила 16-летнюю
В Шелеховском районе полицейские разыскивают ушедшего на рыбалку мужчину
В Шелеховском районе полицейские разыскивают ушедшего на рыбалку
Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в первом чтении на сессии ЗС 17 ноября
Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в первом чтении на
Опубликовали указ губернатора Иркутской области о расширении и продлении действия QR-кодов
Опубликовали указ губернатора Иркутской области о расширении и
Президент РФ на шесть лет продлил полномочия председателя Иркутского областного суда
Президент РФ на шесть лет продлил полномочия председателя Иркутского
В Подмосковье опубликована карта размещения в 2022 году детских площадок
В Подмосковье опубликована карта размещения в 2022 году детских
В Забайкальский край поступило более 40 новых школьных автобусов
В Забайкальский край поступило более 40 новых школьных автобусов
С 2019 года закрыто более 50 детских лагерей – Минпросвещения России
С 2019 года закрыто более 50 детских лагерей – Минпросвещения России
Продолжается прием заявок от номинантов Национальной премии «Патриот-2021»
Продолжается прием заявок от номинантов Национальной премии
Самые странные завещания, которые писали знаменитости
Самые странные завещания, которые писали знаменитости

Топ на сегодня

Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Алексей Кравченко: «Только жена знает, какой я на самом деле»
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Валерию Гаркалину провели экстренную операцию
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа
Настя Ивлеева до сих пор не может забыть своего бывшего мужа

Еще по теме

В Казахстане утвержден новый алфавит на основе латиницы
В Казахстане начался переход на латинский алфавит (ДОКУМЕНТ)
Супруги смогут составить одно завещание на двоих
Путин подписал закон о совместном завещании супругов