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Сбер посвятит выпуск прямого эфира 180-летию сберегательного дела

Байкальский банк Сбербанка приглашает студентов вузов и ссузов Иркутской области, Забайкальского края, республик Якутия и Бурятия принять участие в очередном выпуске спецпроекта «Сбер в эфире». Дата четвертого по счету образовательного мастер-класса совпала с большой юбилейной датой – 12 ноября 2021 года в России будет отмечаться 180-летие сберегательного дела и День рождения Сбербанка, и организаторы спецпроекта решили посвятить эфирный выпуск истории Сбербанка — прошлого времени и настоящего, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Юлиана Рога, директор управления «Центр развития талантов» Байкальского банка Сбербанка:
— История Сбербанка неразрывно связана с историей России. На протяжении 180 лет мы были вместе со своей страной. И банк все эти годы был не сторонним наблюдателем, а помощником и другом. В конце 19 — начале 20 века сберегательные кассы помогали, например, строить Транссиб и осваивать Крайний Север. В эпоху индустриализации при участии Гострудсберкасс в стране появились свои автомобили и самолёты. В годы войны сотрудники сберкасс обеспечивали финансовую безопасность страны в тылу и героически погибали на передовой. Вот почему в самый важный и особенный наш день — День 180-летнего юбилея,12 ноября, мы хотим рассказать о том, как организована сейчас работа Сбера, чем живут сотрудники банка сегодня, как в принципе складывается карьера в Байкальском банке.

Ведущие специалисты Байкальского банка Сбербанка, на личном примере своей профессиональной карьеры 12 ноября расскажут о знаниях и навыках, которые им пригодились в работе, о том, какие возможности дало им трудоустройство в банке. Участники и слушатели тематического мастер-класса узнают, где еще, помимо основной работы, сотрудники Сбера могут проявлять свои способности и таланты. Эфир состоится в 08:00 (московское время) на платформе ZOOM*, участие в мастер-классе бесплатное, открыто для всех желающих.

Информационный проект «Сбер в эфире» приурочен к 180-летию Сбербанка, направлен на раннюю профориентацию молодежи, информирование студентов и преподавателей учебных заведений регионов присутствия Байкальского банка о современных тенденциях в мире профессий, трендах на запрос компетенций специалистов. В предыдущих выпусках проекта эксперты Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему, рассказали о навыках системного мышления, didgital**-компетенциях, востребованных в VUCA***-мире, а также – презентовали сервис Работа.ру , где можно найти не только сведения о вакансиях, но и актуальную информацию о наиболее частых вопросах и сведениях, которые чаще всего интересуют работодателей при приеме специалиста на работу или в процессе построения карьеры сотрудников.

Подробно
* зум
** цифровой
*** нестабильный
12+
Байкальский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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