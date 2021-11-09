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Семья Зейна Малика поддержала его на фоне скандала с Иоландой Хадид: "Мать хочет защитить его"

Семья Зейна Малика поддержала его на фоне скандала с Иоландой Хадид: "Мать хочет защитить его"

Скандал между Зейном Маликом и матерью его бывшей возлюбленной Джиджи Хадид Иоландой сильно ударил по репутации певца. Напомним, что ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии, после того как он сильно поссорился с Иоландой, применив по отношению к ней физическую силу. 28-летнего Малика приговорили к испытательному сроку в 360 дней и обязали пройти курс управления гневом.


Зейн Малик и Джиджи Хадид

Несмотря на общественное осуждение, родные Малика встали на его сторону и просят его вернуться домой в Великобританию: они хотят быть с ним в этот непростой период.

Зейн сейчас переживает трудные времена, и его семья хочет, чтобы он вернулся домой в Брэдфорд. Маме Зейна приходится смотреть, как ее сын борется за тысячи миль отсюда, и для нее это очень трудно. Материнский инстинкт — защитить своего ребенка, и это все, чего она хочет для Зейна. Они надеются, что он сможет вернуться домой,

— поделился инсайдер.

Свою вину Малик оспаривать не стал, однако отрицал тот факт, что у него был физический контакт с матерью Джиджи.


Иоланда и Джиджи Хадид и Зейн Малик

По данным инсайдеров, впервые напряженность в их отношениях появилась, когда Малик заподозрил Иоланду в утечке новостей в СМИ о беременности Джиджи. Певец выступал против выставления личной жизни напоказ, в то время как Иоланда Хадид не видела ничего плохого в публичности.

В скандальном инциденте 26-летняя модель встала на сторону своей матери и с бойфрендом рассталась. Сейчас паре предстоит решить вопрос об опеке над их годовалой дочерью Хай. Малик, чье положение сейчас крайне незавидное, осознает все риски и надеется урегулировать вопрос мирным путем, не доводя дело до суда.



Джиджи Хадид с дочерью Хай
Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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