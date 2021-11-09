Съезды преподавателей словесности, математики и информатики: что изменится в преподавании этих предметов в школе?

В ноябре состоятся два важных для образовательного сообщества события: Международный съезд учителей и преподавателей русской словесности (11–13 ноября) и Всероссийский съезд учителей и преподавателей математики и информатики (18–19 ноября).

Мероприятия пройдут в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и на площадках ведущих классических и педагогических университетов России.

В дистанционном режиме к ним смогут подключиться преподаватели школ, колледжей и вузов из всех регионов.

Какие темы станут ключевыми на предстоящих съездах, чему будут посвящены дискуссии на круглых столах и секциях – об этом расскажут участники еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда»: Татьяна Кортава, заместитель председателя Оргкомитета Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАО, профессор, доктор филологических наук и __.

Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

