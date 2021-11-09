Симоронский обряд «Зарядись энергией»

Вадим Карасев

Простые симоронские ритуалы — источник позитивных эмоций и отличный способ запрограммировать себя на успех. С их помощью можно привлечь деньги и любовь, а также зарядиться энергией бодрости на весь день и привлекать успех силой мысли.

Зарядиться энергией бодрости на весь день можно разными способами, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют разнообразить ежедневные ритуалы простым симоронским заговором. Он поможет настроиться на волну позитива и привлечь важные перемены в жизнь.

Симоронский ритуал прост в исполнении, и для него не нужно использовать специальные атрибуты, проводить долгие обряды и тратить драгоценное время на непонятные действия. Энергетика оптимизма живет в каждом из нас, и пробудить ее достаточно простым заговором:

«С утра просыпаюсь, на себя смотрю, улыбаюсь, бодростью и энергией заряжаюсь».

Читать этот заговор можно во время принятия душа, заваривания любимого напитка и во время умывания. Разнообразить обряд можно легкой зарядкой или пробежкой, проговаривая волшебную фразу перед зеркалом. Главное — верить в свои слова и гнать прочь грустные мысли.

Даже если за окном пасмурно, идет проливной дождь, падает снег или дует пронзительный ветер, важно оставаться бодрыми и позитивными. Симоронский ритуал пробудит внутреннюю энергию и «включит» дополнительные ресурсы, необходимые для привлечения счастья и везения.