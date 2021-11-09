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Сюрприз в Game Pass — игру Dicey Dungeons добавят в подписку в день релиза

Сюрприз в Game Pass — игру Dicey Dungeons добавят в подписку в день релиза


Уже заявлено немало интересных игр, которые пополнят подписку Game Pass на этой неделе. Часть из них уже стала доступна, и в этом списке ожидаемая игра Forza Horizon 5. Но у Microsoft, как оказалось, есть еще сюрпризы.

Официально объявлено, что игра Dicey Dungeons выходит на этой неделе на приставках Xbox, и она сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass. Релиз игры назначен на 11 ноября.

Dicey Dungeons — это «рогалик» от создателя игр Super Hexagon и VVVVVV. В Dicey Dungeons предстоит стать огромным игральным кубиком. Всего в Dicey Dungeons шесть разных типов персонажей, как это обычно бывает в ролевых играх — от вора до ведьмы и робота. Уровни в игре генерируются случайно, и в сочетании с разнообразными классами, игра заявляет десятки часов интересного геймплея.


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Dicey Dungeons вышла в Steam в 2019 году, и там у нее «очень положительные» отзывы. В игре есть русская локализация, и уже 11 ноября сыграть в Dicey Dungeons можно будет на Xbox One и Xbox Series X | S по Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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