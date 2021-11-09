Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СК возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации Боханского района

Боханским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в июне 2021 года в рамках реализации государственной программы региона «Развитие образования на 2019-2024 годы» отдел капитального строительства администрации Боханского района заключил договоры подряда с коммерческой фирмой на выполнение работ по модернизации пищеблоков в пяти школах. Согласно имеющейся документации в июне и августе работы выполнены в полном объеме, приняты и оплачены заказчиком.

Установлено, что фактически подрядные работы на сумму свыше 1,6 млн рублей не были завершены к началу учебного года. Акты, подписанные должностным лицом администрации, содержат не соответствующие действительности сведения в части сроков и объема выполненных работ.

Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Что лучше ДАФ или СКАНИЯ?
Что лучше ДАФ или СКАНИЯ?
До +5 ожидается в Иркутске днем 9 ноября
До +5 ожидается в Иркутске днем 9 ноября
ГИБДД привлекла к ответственности водителя, устроившего танцы на крыше автомобиля на Байкальской
ГИБДД привлекла к ответственности водителя, устроившего танцы на
СК возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации Боханского района
СК возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации
Мужчина случайно отсидел в тюрьме 20 лет, но вышел уже миллионером и на это есть причина
Мужчина случайно отсидел в тюрьме 20 лет, но вышел уже миллионером и
Девушка решилась на огромное тату с именем своего молодого человека, но через неделю пара рассталась, а тату на месте
Девушка решилась на огромное тату с именем своего молодого человека,
Какая погода ожидается зимой 2021-2022 года по прогнозам Романа Вильфанда
Какая погода ожидается зимой 2021-2022 года по прогнозам Романа
В Казахстане начали забирать на штрафстоянки автомобили с российскими номерами
В Казахстане начали забирать на штрафстоянки автомобили с российскими
"Члены просто огонь!": Панин показал, как отведал пенис в Испании
"Члены просто огонь!": Панин показал, как отведал пенис в
Не ждите от юбилейной трансляции Xbox игровых анонсов или новостей об играх
Не ждите от юбилейной трансляции Xbox игровых анонсов или новостей об
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Сестра Софии Ротару призналась, как себя чувствует певица
Екатерину Варнаву назвали шлюхой за отказ от свидания
Екатерину Варнаву назвали шлюхой за отказ от свидания

Топ на сегодня

Энергетика кукол, игрушек и сувениров: что можно держать в доме, а что нельзя
Энергетика кукол, игрушек и сувениров: что можно держать в доме, а
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Ольга Бузова требует от МХАТа почти полмиллиона рублей
Вузам в восьми муниципалитетах Приангарья рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения
Вузам в восьми муниципалитетах Приангарья рекомендовано перейти на
Почему мы ничего не успеваем: энергетические причины неудач
Почему мы ничего не успеваем: энергетические причины неудач

Еще по теме

Мэра Таганрога заподозрили в махинациях с вывозом снега
Найденный в Подмосковье француз мог быть отравлен
На Сахалине экс-руководство Анивского городского округа подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
В Подпорожье возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования