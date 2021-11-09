СК возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации Боханского района

Боханским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в июне 2021 года в рамках реализации государственной программы региона «Развитие образования на 2019-2024 годы» отдел капитального строительства администрации Боханского района заключил договоры подряда с коммерческой фирмой на выполнение работ по модернизации пищеблоков в пяти школах. Согласно имеющейся документации в июне и августе работы выполнены в полном объеме, приняты и оплачены заказчиком.

Установлено, что фактически подрядные работы на сумму свыше 1,6 млн рублей не были завершены к началу учебного года. Акты, подписанные должностным лицом администрации, содержат не соответствующие действительности сведения в части сроков и объема выполненных работ.

Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.