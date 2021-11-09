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Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл

Скончался актер сериала «Квантовый скачок» Дин Стоквелл
Он умер во сне в возрасте 85 летУмер американский актер Дин Стоквелл. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на собственный источник.Стоквелл скончался на 86-м году жизни 7 ноября, однако о его кончине стало известно лишь спустя два дня. Смерть наступила по естественным причинам — Дин умер во сне в собственном доме.Впервые Стоквелл появился на телевизионном экране в 1945 году в фильме «Долина решимости». Карьера знаменитости длилась более 70 лет, он сыграл роли в таких кинокартинах, как «Дюна», «Мальчик с зелеными волосами», «Насилие», «Париж. Техас», «Синий бархат», «Замужем за мафией» и многих других.Всемирную популярность Дин получил после телесериала «Квантовый скачок». За роль Эла Калавичи актер получил звезду на Голливудской аллее славы.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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