Следователям хотят разрешить предварительные онлайн-допросы
01:12 Автор: Юлия Сапрыгина
Законопроект: № 1184595-7
Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят дистанционно проводить допросы свидетелей, экспертов или потерпевших, депутаты рассмотрят в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии. Соответствующий проект закона подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Пономарёв. Документ уже внесён в Госдуму.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, «одним из принципов уголовно-процессуального законодательства является разумный срок уголовного судопроизводства».
Однако в некоторых случаях произвести допрос потерпевших, специалистов, экспертов или свидетелей представляется затруднительным из-за того, что они находятся на большом удалении от органа предварительного следствия.
Зачастую свидетель, став очевидцем преступления в одном регионе, может уехать в другой субъект — например, вернуться к месту постоянного проживания, или отбыть в командировку и так далее.
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Допрос посредством видео-конференц-связи уже применяется судами в отношении свидетелей. Однако до сих пор эта норма не распространялась на стадии предварительного следствия.
Такая ситуация зачастую приводила к тому, что сроки расследования бесконечно продлевались, отмечают авторы инициативы. Кроме того, такой способ допроса актуален в связи со сложившейся ситуации с пандемией, отмечается в пояснительной записке.
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