СМИ: израильские военные применяют распознавание лиц против палестинцев

Израильская армия развернула обширную систему распознавания лиц для отслеживания палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом The Washington Post рассказали бывшие военные.

Шестеро солдат сообщили о программе для смартфонов Blue Wolf. С ее помощью военные фотографируют палестинцев и, в случае совпадения, задерживают или арестовывают человека.

База данных Blue Wolf — сокращенная версия другой системы Wolf Pack, содержащая информацию о каждом палестинце Западного берега, включая фотографии, родственные связи и «уровень опасности для окружающих».

Армия наполняла базу данных тысячами изображений палестинцев в течение последних двух лет и даже проводила «конкурсы», в которых солдат награждали за наибольшее количество сделанных фотографий.

«База данных — это, по сути, Facebook для палестинцев», — сказал один из бывших солдат.

Израильские военные также установили камеры по всему городу Хеврон, сканирующие лица палестинцев и идентифицирующие их для солдат на контрольно-пропускных пунктах. Ряд устройств, некоторые из которых направлены на дома людей, обеспечивают круглосуточное наблюдение в режиме реального времени.

По словам одного солдата и четырех местных жителей, биометрическую идентификацию в Хевроне применяют без уведомления и согласия.

В армии аргументировали необходимость развертывания системы наблюдения в целях предотвращения терроризма, сказали бывшие военные. Однако они сочли эту систему тревожной:

«Я бы не чувствовал себя комфортно, если бы они использовали ее в торговом центре [моего родного города]. «Люди беспокоятся о снятии отпечатков пальцев, но это в несколько раз хуже».

Напомним, в ноябре Facebook сообщила о скором отказе от системы распознавания лиц и удалении связанных с ней данных.

В июне правозащитники сообщили, что полиция Нью-Йорка имеет возможность отслеживать и идентифицировать горожан с помощью 15 000 камер.

В мае китайский программист рассказал журналистам, что власти КНР тестируют на уйгурах систему распознавания эмоций в полицейских участках Синьцзяна.



