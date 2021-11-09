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СМИ: компания из Дубая заказала майнеры на сумму $650 млн

СМИ: компания из Дубая заказала майнеры на сумму $650 млн


Компания Phoenix Technology Consultants из ОАЭ подписала заказ на поставку оборудования для майнинга криптовалют на сумму $650 млн. Об этом сообщает CoinDesk.


Согласно изданию, о покупке объявил CEO фирмы Мунаф Али в ходе Всемирного саммита по цифровому майнингу (WDMS) в Дубае, организованного Bitmain. Сделку он назвал одной из крупнейших в истории индустрии.


Предполагается, что поставки оборудования начнутся в 2022 году. 


Базирующаяся в Дубае Phoenix также намерена разместить еще один заказ на ASIC-майнеры в третьем квартале 2022 года на сумму более $2 млрд.


По словам Али, мощность майнингового центра компании составит более 600 МВт. В течение полутора-двух лет ее планируют увеличить до 1,4 ГВт.


Phoenix Technology Consultants аффилирована с Phoenix Store — дистрибьютором Bitmain на ближнем востоке.


Крупнейший производитель майнингового оборудования ранее анонсировал презентацию на WDMS новых контейнерных решений для добычи криптовалют и продуктов линейки Antminer.


Директор Bitmain по продажам в регионах EMEA и СНГ Сяотун Ли уточнила, что компания представит новинки 10 ноября.


Напомним, по данным СМИ, новая модель Antminer S19XP будет на базе 5-нм чипов и обеспечит хешрейт в 150 TH/s при энергоэффективности в 21,5 J/TH.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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