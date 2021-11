Соучредитель Reddit и Solana Ventures запустят фонд на $100 млн для инвестиций в Web 3.0

Венчурная компания соучредителя Reddit Алексиса Оганяна — Seven Seven Six — совместно с Solana Ventures выделят $100 млн на создание фонда, который будет инвестировать в развитие Web 3.0 и социальных сетей на базе блокчейна. Об этом объявили во время конференции Breakpoint.

https://youtu.be/aCIW3Zv0-DU

Изначально был озвучен другой размер фонда — $50 млн. Однако в ходе панельной дискуссии операционный директор Solana Labs Радж Гокал отметил, что, учитывая количество команд, этих средств будет недостаточно, и назвал другие цифры.

«С высокопроизводительным блокчейном вроде Solana появилась беспрецедентная возможность объединить социальную сферу и криптовалютную индустрию таким образом, чтобы это было похоже на социальный продукт, но с дополнительным стимулом в виде расширения прав и возможностей пользователей», — заявил Оганян.

Ранее глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид подчеркнул, что социальные сети на базе блокчейна могут стать «абсолютно огромными». По его словам, технология распределенного реестра решит проблемы, присущие более традиционным платформам.

Напомним, в сентябре 2021 года создатель BitClout Надар Аль-Наджи привлек $200 млн на запуск децентрализованной соцсети DeSo.