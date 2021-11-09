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Создатель The Forgotten City: про преимущества Game Pass для игроков и разработчиков

Создатель The Forgotten City: про преимущества Game Pass для игроков и разработчиков


The Forgotten City – один из наиболее интересных проектов в подписке Game Pass за октябрь. Игра вышла в Game Pass через 3 месяца после релиза на приставках Xbox. Критики и игроки высоко оценивают The Forgotten City, проект имеет больше 85 баллов из 100 на сайте Metacritic.

Сегодня в официальном блоге Xbox появилось интервью с Ником Пирсом, создателем The Forgotten City. Помимо прочего, у разработчика поинтересовались его мнением о подписке Game Pass, которую он может оценить и со стороны игрока, и со стороны разработчика.

Как считает Ник Пирс, подписка Game Pass игрокам дает возможность опробовать большое количество проектов, о которых они никогда даже не слышали, и упрощает им выбор:

Что мне нравится в Game Pass, так это то, что для меня это решение ужасной проблемы… Иногда в субботу утром я иду в интернет-магазин, решив использовать выходные, чтобы поиграть. А потом, столкнувшись с количеством доступных игр, я могу потратить три часа, просматривая список новых релизов, не зная окончательно, в какую игру я собираюсь играть. […] С Game Pass я могу скачать три игры, о которых никогда не слышал, и опробовать их. В наш век переполненного развлекательного контента мне нравится, что услуга может предлагать выбор, она позволяет избежать аналитического паралича.

Что касается мнения Ника Пирса как разработчика, он считает, что Game Pass дает возможность опробовать его проект новой аудитории игроков:

Мне нравится идея, что многие люди могут открыть для себя мою игру, даже если бы они не попробовали ее без Game Pass. Тем более, что я искренне считаю, что The Forgotten City понравится людям, которые обычно не любят такие игры . Я надеюсь, что многие из вас скачают проект, и в будущем спрос на такие игры будет расти.

Игру The Forgotten City можно прямо сейчас опробовать по Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

The Forgotten City

Вернитесь на 2000 лет в прошлое, чтобы увидеть последние дни проклятого римского города: стоит одному жителю преступить закон, и погибнут все. Разгадайте тайну поселения, попавшего во временную петлю — исследуйте его улицы, расспрашивайте жителей, решайте головоломки.
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По материалам: newxboxone

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